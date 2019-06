Juan Manuel Garcés, técnico de la Selección Argentina Sub 19 que se encuentra disputando el Mundial de Hockey sobre Patines en España, se refirió al empate frente a Chile y a los incidentes del final.

"Fueron desconcentraciones muy grosas. Si con Portugal o España cometemos los mismos errores que hoy , no vamos a hablar del partido. Faltando pocos segundos les dije que no hicieran faltas e hiceron dos. Que los chicos se metan en la cabeza que no siempre hay que atacar. Son cosas que los pendejos (sic) tienen que ganar en experiencia para que esto no pase más adelante", aseguró en diálogo con Radio La Voz.

"La adrenalina del final no fue por el árbitro, fue por el técnico rival que nos re contra insultó sin motivo alguno. Por eso reaccionamos.

El resultado no ha sido tan malo tampoco. Hay que tratar de ganarle holgadamente a Suiza", agregó.