El colombiano Fernando Gaviria (Movistar) venció en un mano a mano furioso al eslovaco Peter Sagan (TotalEnergies) y se quedó ayer con la cuarta etapa de la Vuelta a San Juan, que culminó en Barreal. Con este triunfo, el noveno con tres camisetas distintas (Deceuninck-Quick Step, UAE Emirates Team, y ahora la de los telefónicos españoles), el velocista que irrumpió venciendo en dos ocasiones a Mark Cavendish, en el Tour de San Luis 2015, y fue contratado por el equipo belga, es quien más veces ha mostrado, en primer plano -puesto- la publicidad de su pecho a las cámaras de fotos y video, desde que la, ahora, única carrera por etapas que tiene el continente americano dentro de los más altos niveles de la UCI iniciara su idilio con el profesionalismo en 2017.

Gran actuación tuvieron en la etapa los ciclistas sanjuaninos, otra vez Nicolás Tivani entró entre los top ten en el embalaje final, y Juan Pablo Dotti, quien al bonificar tres segundos en la primera meta sprinter, logró saltar al podio de la clasificación general, detrás de los dos monstruos, ya citados.

Dotti tercero en la general, y Tivani, por tercera vez en el top-ten de la etapa, enaltecen al ciclismo sanjuanino

La etapa de ayer empezó a seleccionar a quienes pelearán por la general. Sólo 47 pedalistas arribaron con el mismo tiempo del antioqueño, y en ese grupo arribaron todos los candidatos a la clasificación general de la prueba, considerando que "la cátedra" indica que ni Gaviria, primero, ni Sagan, segundo, tendrán muchas chances de defender sus posiciones de privilegio ante el escuadrón de escarabajos colombianos, distribuidos en distintos equipos, quienes en el ascenso al Colorado cerrarán la escalera para que queden los que tengan que quedar por fortaleza y resistencia al apunamiento que castiga al cuerpo cuando se superan los 2.500 metros de altitud.

Una fuga de 15 ciclistas que se armó apenas descendían del Villicum a Matagusanos, que al pasar por la estación de Talacasto tenía 3 minutos, y superar los Baños llegó a 7m30s, marcó el día. En ese grupo viajaban Dotti y Cobarrubia (SEP), Gerardo Tivani (A.V. Fátima), y Laureano Rosas (Gremios por el Deporte). Entre ellos disputaron la meta sprint en Talacasto, que catapultó al gaucho de Bolívar al tercer puesto en la general.

El elegido de la gente es el eslovaco Peter Sagan. El ex triple campeón del mundo dará una reunión de prensa hoy, en la que se rumorea anunciaría que la presente será su última temporada como ciclista profesional.

Cuando el camino se empinó transitando por la Quebrada del Gaucho, buscando la altura máxima en la Gruta de la Virgen de Andacollo, ubicada a 2.219 metros; Egan Bernal mostró sus grandes condiciones, salió de la comodidad del pelotón y decididamente en el duro ascenso alcanzó a los fugados.

El pelotón de arriba mantenía un distancia importante pero cada vez menor. Como en la subida se habían quedado Bennett (BORA-hansgroe), que portaba la malla líder y otros velocistas, fueron los hombres del Movistar, el portorriqueño Abner González y el brasileño Vinicius Rangel, los que, de cabeza, neutralizaron a los fugados, en plena Cuesta de los Ratones. Quedaron 47 arriba, pasaron todos juntos por la Villa de Calingasta y Tamberías, y juntos embalaron. Y, en ese metier, Gaviria tenía todas las fichas ganadoras.

Linda aventura.Un grupo de 15 ciclistas, entre ellos varios de los equipos sanjuaninos, le puso calor a la competencia. Fueron los que se repartieron el trabajo de ascender a la Gruta de la Virgen de Andacollo, y el esfuerzo provocó que Egan Bernal regale a la gente una demostración magistral de sus virtudes de escalador.

Emanuel "Bebe" Agüero

El sanjuanino del Astana

Feliz, está el "Bebe" de su experiencia con el equipo kazajo. Lo hacen sentir uno más de la escuadra.

En su época de ciclista era un gran velocista, ganó todo en los infanto/juveniles, y logró victorias importantes en su época de elite. Colgó muy joven la bicicleta y siguió ligado a su pasión de manera distinta, como masajista. Desde que la Vuelta a San Juan ingresó en el mundo UCI, Emanuel "Bebe" Agüero presta sus servicios a distintos equipos. "En el 2017 estuve con el SEP, después con distintos equipos extranjeros", comentó.

En esta ocasión es el Astana-Qazastan, equipo World Tour kazajo, es quien lo contrató. "Somos tres los masajistas, yo trabajo con Harold Tejada (colombiano) y Harold López (ecuatoriano)", contó quien dice que lo tratan como uno más.

"Son muy amables, tienen una manera de trabajar de primer mundo, aprendo mucho y es una linda experiencia", apuntó.

Con respecto a su tarea especifica el "Bebe" indicó que los masajea una sola vez al día. "Mi tarea comienza luego de que se disputan las etapas, o cuando no estaban en carrera luego de los entrenamientos. Las sesiones son como de media hora, después ellos tienen todos sus movimientos planificados", agregó.

Consultado sobre cuáles son las "cosas" de primer mundo que pudo observar, Agüero se explayó. "En varias, por ejemplo tienen una organización muy estricta, tienen conservadoras diferentes para cada puesto fijo de auxilio, y llevan otras diferentes en los autos. Si algún corredor sufre una rodada y rompe su ropa, la cortajean con una tijera y la tiran. Acá como no se pueden adquirir tantas camisetas, si la rotura es chica, se la cose, y si es más grande se le remienda".

Entre su debut con el SEP, y esta actual con el Astana, Agüero fue masajista del Quick Step ("en 2018 me llamó Maxi Richeze"), del Beltrami, Continental italiano en 2019, y del Movistar Team, en 2020.

Nairo descartó el retiro

Pese a la imposibilidad de conseguir un nuevo equipo y las especulaciones de un posible retiro, Nairo Quintana, próximo a cumplir 33 años, no pondrá fin a su trayectoria y seguirá en la lucha por continuar como profesional. No hay certeza de dónde lo hará -al menos no será en Colombia-, pero al menos se sabe que el retiro no está en su bandeja de opciones.

"Siento que todavía tengo el nivel para representar a mi país en las mejores carreras del mundo", expresó en la corta tanda de preguntas de los medios, donde también confirmó que no estará en los Campeonatos Nacionales de Ruta por problemas de salud. En estos días viajará al viejo continente para él en persona "hacer puentes" junto con su manager y dialogar con los diferentes elencos para ver si se gesta algún acuerdo.

Momentos de la carrera

El calor popular. Los aficionados se ubicaron en la banquina como si estuvieran en la playa para ver pasar al pelotón. Sombrilla y reposeras, fundamentales.

Ayer, con una sonrisa, Remco Evenepoel paseó su malla arcoíris por la

precordillera.

Duro y parejo, tiraban los escapados en la parte más exigente que tuvo el trazado que llevó la carrera, en la tarde de ayer, hasta los valles calingastinos.