En una tarde fría y lluviosa, Gerardo Tivani consiguió una victoria más que importante para la Agrupación Virgen de Fátima. Se adueñó de la tercera etapa de la 46º Vuelta de Mendoza que culminó en el “Manzano Histórico” y que según la clasificación extraoficial, lo ubicaría como líder en la General.

La etapa que partió desde San Carlos, pasó por Tupungato y Tunuyán, para culminar en “El Manzano Histórico” tras 172 kilómetros, tuvo una fuga que terminó resistiendo hasta el final y que supo coronar Gerardo Tivani, segundo fue Laureano Rosas (Gremios por el Deporte) y tercero Miguel Nebot (Mun.de Tupungato). Iban 30 kilómetros cuando Felipe Lezica (Bragado), José Zapata (GC), Gerardo Tivani (Agrup.Virgen de Fátima) y Diego Galván (Yaco) se cortaron del grupo. Después se sumaron Adrián Alvarado (Sel.de Chile), Juan Boldú (Continental San Luis), Miguel Nebot (Mun.de Tupungato) y Kevin Castro (Mun.de Las Heras). El pocitano fue segundo en la primera meta sprinter y fue el ganador de la segunda en Tupungato.

El paso de los kilómetros fue pasando factura y el grupo de punteros comenzó a reducirse pero Gerardo resistió. El final, con temperatura muy baja, fue apasionante. Ganó Tivani, seguido por Rosas y el local Nebot. Si bien la organización no oficializó la clasificación general, a Gerardo el triunfo le alcanzaría para ser líder, segundo quedaría Rosas y tercero Alejandro Quilci, también de la Agrupación Virgen de Fátima, pero claro, habrá que esperar.

“Muy contento, no esperaba ganar pero por suerte se dio. Fue una etapa muy dura, con lluvia y viento, por ahí en el comienzo las piernas no me respondían por el frío, después de Tupungato se empezó a componer el físico. Es un triunfo muy importante que va dedicado a mi familia y a este gran equipo”, expresó Gerardo tras la carrera.

Este miércoles la cuarta etapa arrancará a las 15 y unirá La Dormida-Santa Rosa-La Paz para totalizar 150 kilómetros.

Clasificación 3 etapa (172 kms)

1- Gerardo Tivani (Agrup.Virgen de Fátima) 4h03m49s

2- Laureano Rosas (Gremios por el Deporte)

3- Miguel Nebot (Mun.de Tupungato)