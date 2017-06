Germán Schulz nació en Córdoba pero tiene sangre sanjuanina debido a que su madre, María Vilma Pérez, nació en estas tierras y posteriormente se radicó en la provincia mediterránea. Por estos días, este rugbier de 23 años vive uno de los mejores momentos de su vida, ya que fue convocado a Los Pumas y tendrá la gran chance de debutar en el Estadio del Bicentenario el próximo sábado 10 de junio, cuando el equipo albiceleste enfrente a Inglaterra.

“Estoy muy contento por la convocatoria, fue una gran sorpresa. Quizás no fue de la mejor manera por las lesiones de Santiago Cordero y Manuel Montero, pero por otro lado hay que aprovechar las oportunidades que a uno le tocan”, expresó el jugador formado en Tala RC.

Schulz ya entrenó con Los Pumas en Buenos Aires y contó que charló con el head coach Daniel Hourcade. “Me transmitió mucha confianza y me pidió que esté tranquilo”, dijo. A su vez el wing, que compitió en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en la modalidad seven, sostuvo que “trato de ir paso a paso con lo que me está pasando, poniéndome objetivos. Uno de ellos fue llegar a los JJOO y ahora obviamente poder cumplir el sueño de jugar en el seleccionado mayor”.



Germán también contó cómo tomó su entorno la noticia de la convocatoria. “En mi familia están como locos, mi mamá soñaba un poco más que yo y se lo imaginaba. Me dijo que el mejor debut podía ser en San Juan, por eso espero que se me dé ahí”.

De más está decir que el wing cordobés tendrá hinchada propia en el Gigante pocitano, ya que su familia lo sigue a todas partes. “Siempre me hacen el aguante y viajan siempre, así que seguramente van a estar ahí”, manifestó el flamante jugador de Los Pumas que busca ser profeta en la tierra de su madre, quien además aseguró que “cuando tenga un tiempo libre voy a ir a visitar a mis primos porque hace mucho que no los veo, también me gustaría ir a la Difunta Correa pero no se si pueda por la apretada agenda que vamos a tener”.