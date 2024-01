El nombre de Juan José Chica quedará marcado para siempre en el ciclismo. No solo por ser el presidente durante años de la Federación Ciclista Sanjuanina sino también por apoyar a cientos de ciclistas y por ser el creador de una de las pruebas emblema del calendario rutero sanjuanino: el "Giro del Sol". La prueba cumplirá su 22da edición y esta vez le rendirá homenaje a su creador a tres meses y días del fallecimiento.

La competencia ya cuenta los días: se disputará desde este jueves y hasta el domingo, recorrerá 11 departamentos en cuatro etapas que totalizarán casi 400 kilómetros. Las cuatro etapas recorrerán en total una docena de departamentos: Santa Lucía, 9 de Julio, Caucete, Chimbas, Capital, Rivadavia, Rawson, Pocito, Sarmiento, 25 de Mayo, Ullum y Zonda.

La clásica Doble Difunta Correa disputada el domingo fue la antesala de una de las carreras más emblemáticas del calendario rutero provincial y también nacional. Es que el Giro, que supo integrar el calendario UCI, contará este año con participación de ciclistas de la elite nacional.

La primera etapa tendrá 140 kilómetros y será muy similar a la clásica corrida el fin de semana. Será el jueves con largada a las 15.50 horas desde la plaza de Santa Lucía. El pelotón pasará por 9 de Julio y Caucete para llegar hasta Vallecito y visitar el Paraje de la Difunta Correa, luego retornará por Ruta 141 hasta Ruta 20, luego vendrán hasta calle Zapata, Ruta 155, Calle Mendoza hasta calle 9, a la derecha hasta Vidart, a la izquierda hasta 12 para llegar a calle Aberastain y culminar en Maurín.

El viernes se disputará la segunda etapa que tendrá 127 kilómetros y recorrerá los departamentos Capital, Rawson, Pocito, Sarmiento, 25 de Mayo, 9 de Julio y Santa Lucía. Partirá desde Plaza 25 a las 16, por Mendoza irán hasta empalmar Joaquín Uñac por donde continuarán hasta llegar a Calle 14 donde girarán hasta Ruta 40. Por la Ruta irán hacia el Sur, pasarán por El Cerrillo, continuarán hasta Media Agua, girarán por Ruta 295 hasta empalmar con Ruta 246 y luego de pasar por Tupelí y Casuarinas, ya en 25 de Mayo pasarán también por Santa Rosa hasta llegar a Ruta 20, luego tomarán por Circunvalación al Sur hasta calle Mendoza, irán hasta Boulevar Sarmiento para terminar frente a la Municipalidad de Rawson.

La tercera etapa tendrá lugar el sábado por la mañana cuando se dispute la contrarreloj individual íntegramente en Rivadavia. La largada será a las 9 horas y recorrerán 9 kilómetros en Avenida Ignacio de la Rosa en el denominado "Campo" de La Bebida.

El domingo será la etapa final con 125 kilómetros que como ocurre cada año, partirá y llegará en Chimbas pero antes visitará los diques de Ullum y Punta Negra. Partirán a las 16 desde Tucumán y Benavídez y recorrerá los departamentos de Capital, Chimbas, Rivadavia, Ullum y Zonda para dar a conocer al ganador en el lateral de Ruta 40, frente al Complejo Parque Norte.

La prueba, que cumple 22 años, que tiene como último ganador a Maximiliano "Roly" Navarrete pero que supieron ganar ciclistas que ya no están como los recordados Nicolás Naranjo, Elías Pereyra y el Chino Saldaño, es una carrera de las "grandes" del país y en la que todos quieren estampar su nombre, con el plus que esta vez tendrá el plus especial con el homenaje a su creador.