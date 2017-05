Dolido. Así se mostró el técnico verdinegro, “Pipo” Gorosito. Dijo que San Martín “no mereció ni siquiera empatar, menos aún perder”.

En la conferencia de prensa pospartido, Néstor “Pipo” Gorosito no pudo ocultar sus sensaciones y él mismo lo admitió: “Tengo dolor, rabia e impotencia. La verdad, hoy no merecimos ni siquiera empatar, menos aún perder. Creo que completamos un buen partido pero nos faltó meterla”.



Más adelante siguió: “Jugamos en gran nivel en el primer tiempo. Fue de lo mejor que hicimos hasta ahora. El partido tuvo un desarrollo claro. Tuvimos un gran arranque en los primeros 30 minutos pero nos faltó efectividad en los últimos metros”.



Luego agregó: “El comienzo del segundo tiempo fue más de lo mismo. Ellos no nos habían lastimado. ¿Los goles? Parecidos, porque terminaron en movimientos confusos. Eso sí, los dos fueron virtud del jugador (por Santiago García) y no por errores nuestros. Godoy Cruz tuvo la efectividad que nos faltó a nosotros”.



Por último señaló que “duele mucho perder en el clásico pero todo esto sigue y no podemos caernos. Hay que trabajar más firme durante la semana, pensar en lo que nos faltó y encarar con actitud el próximo partido que nos toca”.

Voces protagonistas

MAURICIO CASIERRA - San Martín



“En el fútbol hay que crear situaciones y concretarlas. Y eso es lo que no hicimos. Creo que jugamos un buen partido pero nos faltó ese final. ¿El penal? Pensé que iba a tirar un centro y acomodé el cuerpo para eso”.



Luis Ardente - San Martín

“Se nos fue un partido que pensábamos no íbamos a perder. Jugamos un gran primer tiempo pero nos faltó meterla. La actitud está, sólo nos falta ser más efectivos. Está claro que hay que trabajar sin bajar los brazos”.



Jorge Miadosqui - Pte. San Martín

“Reconforta que salió un gran espectáculo y no hubo problemas. Le agradezco al Gobierno, a la Policía y todos quienes tuvieron parte en la seguridad. Se demostró que un clásico así se puede jugar aquí de noche”.