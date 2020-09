Diego Schwartzman lo hizo. El Peque eliminó a Rafael Nadal en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma tras vencerlo en sets corridos por 6-3 y 7-5. Fue su primera victoria en la historia frente al español. En semifinales se medirá hoy con Denis Shapovalov, desde las 14 horas y por ESPN.

De esta manera, el Peque, que tuvo un pésimo US Open donde fue eliminado en el debut, pudo conseguir su primera victoria ante el español, con el plus de hacerlo en un torneo sobre polvo de ladrillo que el zurdo ganó nueve veces. Diego suma ahora una victoria contra nueve caída en los mano a mano ante Nadal.

En el primer set, el argentino se hizo con el mando del partido tras quebrar en el quinto game. Su nivel tenístico lo mantuvo durante todo el parcial y dio el primer paso tras imponerse por 6-3.

El Peque llegará bien al polvo de Roland Garros.

El segundo set fue palo a palo. Schwartzman tuvo un indicio de lo que se venía en el quinto game, pero desperdició una gran chance de romper el saque del mallorquín tras estar 15 a 40.

Luego del 3 a 3 en el marcador comenzó una maratónica final, siempre con el Peque en la dirección de los hilos. El argentino quebró en el séptimo, pero Rafa se recuperó en el octavo. Lo mismo pasó en el noveno, Schwartzman volvió a romper el saque y sacó para partido, pero el Toro mostró de qué esta hecho y selló el 5 a 5. El Peque se hizo gigante en los últimos dos games y sacó adelante una victoria que quedará grabada para siempre en su memoria. Fue en sets corridos ante uno de los mejores de toda la historia del tenis. "Es muy loco, tres semanas muy locas para mí. Iba a ir a buscar ritmo. Jugué muy buen tiempo similar al de Rafa en Roland Garros. No estaba jugando bien, no sabía si podía", señaló un agitado Peque apenas finalizó el duelo con el mallorquín. Y agregó: "Estoy feliz. Jugué nueve veces, en cuatro o cinco me sentí bien. Hoy (por ayer) traté de tomar cualquier tipo de chance que me diera, pensé "él no juega desde hace ocho meses"", analizó el 15º en el ránking ATP. Ahora buscará dar otro golpe en semifinales frente a Denis Shapovalov, que viene de imponerse ante Grigor Dimitrov.