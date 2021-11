Lionel Messi está entre algodones. Eso no es secreto, más después de aquel viaje de París a Madrid para que le hagan un estudio profundo del golpe que sufrió en la rodilla de su pierna izquierda. Fue tras aquel patadón del venezolano Adrián Martínez, en choque por las Eliminatorias Sudamericanas. El tiempo pasó pero el golpe perduró en el cuerpo del capitán argentino. Tanto que no pudo jugar en las dos últimas presentaciones de su club, el París Saint Germain de Francia. Igual, La Pulga, fiel a sus convicciones, viajó a la Argentina para integrarse al plantel albiceleste que afrontará una nueva ventana de las Eliminatorias. Esta vez con dos partidazos. Primero (el viernes) frente a Uruguay, en Montevideo, y después (el martes 16) el clásico ante Brasil, nada menos que en el estadio "San Juan del Bicentenario".

El técnico Scaloni, conocedor de la dolencia de Messi, busca balancear la situación. Así, es bastante probable que el técnico deje al rosarino en el banco de suplentes ante los uruguayos y lo mande de titular frente a los brasileños en San Juan, algo que anhela toda la afición. Inclusive, jugar como titular ante Brasil hasta debe ser deseo del propio Messi.

Lo cierto es que el rosarino ayer empezó a trabajar en la práctica con el resto del plantel pero después hizo un trabajo diferenciado. Y por lo que se vio en los movimientos del equipo ya sin Messi, es un hecho que el cordobés Dybala sea su reemplazante ante los charrúas.

Lo del partido ante Uruguay será incógnita hasta último momento. Messi podría arrancar en el banco de suplentes para entrar en el complemento. O bien partir del arranque para luego ser reemplazado. Todo eso lo evaluaron en éstos días Scaloni y su cuerpo técnico.

Otro que arrastra una molestia es Leandro Paredes, quien también entrenó ayer de manera diferenciada. Lo cierto es que las horas que corren serán vitales.

"Sin Messi, Argentina sigue siendo poderosa"



Oscar Washington Tabárez, técnico de Uruguay, expresó que la Selección Argentina sigue siendo "poderosa" aun si Lionel Messi no puede jugar contra su seleccionado por molestias físicas. "Argentina, aunque haya cambios en su estructura y el entrenador (Scaloni) no pueda contar con algún titular, aunque sea Messi, sigue siendo un equipo poderoso", declaró el Maestro Tabárez en conferencia de prensa.

"Vamos a trabajar para tratar de limitarlo, cosa que no hicimos bien después de la primera media hora de partido que se jugó en Buenos Aires", puntualizó sobre la derrota de 3-0 (goles de Messi, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez) contra Argentina hace un mes en el Monumental.

"Fue una experiencia negativa pero también forma parte de una historia", agregó de cara a la revancha del viernes en Montevideo.

Tabárez aseguró que no piensa en su continuidad a pesar de los rumores de salida que surgieron después de las derrotas por goleada contra Argentina (0-3) y Brasil (1-4). "Así como los malos resultados son los que generan ciertas rispideces y descontentos, los buenos resultados son los que muchas veces ponen las cosas en su lugar. No pienso en eso, en mi interior me cuestiono mucho antes que cualquiera que lo haga desde afuera, creo que tengo esa autocrítica, el camino es tratar de hacer cosas, no gastar el tiempo en justificarme. Las decisiones que se puedan tomar no las tomo yo, esas decisiones las toma la gente que está en la directiva. Tengo contrato vigente, lo he tenido durante 15 años y ahí están especificadas mis obligaciones", añadió.

BRASIL SE PREPARA Y SE TIENE FE

Paquetá: "Colombia es un rival muy difícil"



El mediocampista brasileño Lucas Paquetá aseguró que Colombia, rival de mañana en San Pablo por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas, "siempre es un adversario muy difícil. Siempre nos propusieron partidos bien complicados y duros. Es un equipo de mucho contacto y juega fuerte".

"Cada vez han sido más disputados los partidos (con Colombia). Sabemos que no será diferente esta vez y tenemos que prepararnos para un encuentro bien difícil, dar lo mejor y conquistar nuestro objetivo, que son los tres puntos", manifestó el volante de Lyon de Francia.

Para Paquetá, Brasil tendrá "dos grandes partidos" ante Colombia y la Argentina (16 de noviembre en San Juan) por la doble fecha de Eliminatorias: "Espero que podamos conseguir dos victorias".

El DT de Brasil, Tite, paró ayer un equipo en el segundo entrenamiento antes de enfrentar a Colombia y Argentina en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Tite dispuso el siguiente equipo: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro; Casemiro, Fred y Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus y Neymar.

Por otro lado, El DT de Colombia, Reinaldo Rueda, definirá hoy a los reemplazantes del desgarrado Radamel Falcao en la delantera y de Oscar Murillo en la zaga central para el partido ante Brasil.