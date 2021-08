A pocas horas de confirmarse la bomba de que Lionel Messi se va del Barcelona y ante las especulaciones sobre donde continuará su carrera, Pep Guardiola fue consultado sobre la posibilidad de que recale en Manchester City y descartó esta posibilidad. "No está en nuestros planes", dijo el entrenador de los Citicenz.

"Gastamos 40 millones en Jack Grealish. Los 100 que pagamos y los 60 que sacamos en fichajes. Llevará el número 10. Estábamos convencidos con Grealish, y convencidos que Leo se quedaría en el Barcelona. Ahora mismo no entra en nuestros planes", manifestó Guardiola, que de este modo sacó al City de la lista de candidatos a contratar a la Pulga.

Guardiola, sobre lo inesperado de la salida de Messi del Barcelona

Asimismo, el entrenador del Manchester City confesó el impacto que le generó la noticia de que Messi no seguiría en Barcelona: "Fue una sorpresa para todo el mundo, para mí también. El presidente fue claro, yo no he hablado con el jugador ni con el presidente, así es que no sé qué pasó. Cuando has perdido mucho dinero tienes que tomar una decisión".

"Día a día, partido a partido hace algo único. Solo puedo darle las gracias por llevar al Barcelona a otro nivel, permitir que el Barcelona dominase el fútbol durante una década con él y sus compañeros. Le deseo lo mejor para el resto de su carrera", sostuvo Pep, quien supo dirigir a Messi en el elenco Culé (2008-2012) en un época marcada por los éxitos, con el recordado Sextete en 2009.

Fuente: TyC Sports