Ayer, en rueda de prensa, Guillermo Barros Schelotto se refirió a las dos pesadas bromas de hinchas de River que debió atravesar luego del clásico. "Lo que pasó en la semana ya está. Lo de la foto fue una situación fuera de lugar, pero ya pasó. No me generó nada más que asombro por el lugar. Se equivocó pero no me molestó. Quiero aclarar que no llamé a nadie para que sancionen a la chica, ojalá no lo hagan", explicó Guillermo sobre la foto que una empleada de la Fundación Favaloro se tomó con él mostrando tres dedos de su mano derecha en la cintura.

Sobre los insultos en la calle, explicó: "La agresión no está bien. Hay que ver el contexto, si es en la cancha, en la calle...", y luego cerró, fiel a su estilo: "Normalmente siempre estas situaciones me han tocado a favor".