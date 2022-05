Comparten mucho más que el sentimiento por los colores. Es que ambos prácticamente se criaron dentro de Sportivo Desamparados, uno fue pasapelotas del otro, incluso uno de ellos es ídolo del otro. Con los años, compartieron plantel y jugaron juntos y hoy el presente los reunió como dupla técnica. Se trata de Emanuel Guirado y Juan José Corzo, quienes este viernes ante Cipolletti culminarán el interinato al frente de Desamparados en el Federal "A".

Este viernes por la noche y ante Cipolletti, Guirado-Corzo estarán al frente por última vez, es que después será Luis Islas quien tomará el timón del barco, pero si bien el campeón del mundo del ´86 avisó que buscará que ambos continúen en su equipo de trabajo, los dos aprovecharon al máximo la experiencia. "Con errores y virtudes hemos dado todo por el equipo a pesar del poco tiempo, pero es una hermosa experiencia que no la esperábamos pero que nos sirvió mucho porque nos motiva a seguir trabajando", expresa Guirado, quien a sus 38 años lleva toda una vida en el club de sus amores. El arquero que se formó en las Inferiores del club y que fue figura en el ascenso al Argentino A del 2004, luego emigró pero se dio el gusto de volver en el epílogo de su carrera para retirarse jugando el Torneo Local.

Al lado suyo tuvo a Corzo, "Juanjo" venía acompañando a Marcelo Fuentes, en una especie de ´trabajo de hormiga´ que viene realizando hace unos cinco años, asistiendo a los entrenamientos del Federal para de esa forma seguir capacitándose. "No me lo esperaba porque nadie quería que a Fuentes les vaya mal. No nos agarró mal preparados, con todo lo que sabe Ema y en mi caso vengo estudiando, capacitándome, haciendo cursos, observando técnicos. Estoy muy contento disfrutándolo en una etapa de mi vida que me encuentra más maduro. Hay que aprovechar los momentos", expresa el ex jugador.

Ambos vienen trabajando en la Primera Local, si bien no comenzaron bien con el paso de las fechas enderazaron el rumbo y hoy están en zona de clasificación. Tras la salida de Marcelo Fuentes en la cuarta fecha del Federal, la dirigencia de Sportivo actuó rápido y los puso como técnicos interinos. "El plantel se brindó al máximo, creo que nuestra virtud estas semanas fue hacerles creer a ellos que podían dar más. Siempre se puede dar más en cada entrenamiento y en cada partido", expresó Guirado y Corzo coincidió: "Le dimos el mensaje que juguemos, que podemos jugar, juntar pases cortos. Esa identidad de Sportivo de siempre que es combinar garra y juego y eso se pudo ver en el partido ante Bolívar". La dupla cosechó una victoria ante Bolivar 2-1 y la derrota 4-0 ante Villa Mitre.

Si bien la intención de Islas es poder contar con los dos en su equipo, eso se resolverá pero es casi un hecho que Corzo continuará trabajando con el plantel de Islas y ya avisó que continuará sumando experiencia: "Es increíble tenerlo acá. Soy hincha de Independiente pero además de ese sentimiento, la trayectoria y la historia de Luis es tremenda por eso si me toca seguir trabajando voy a tratar de exprimirle todo lo que pueda", explicó Corzo.

SU PASADO, SIEMPRE EN PUYUTA

Para Emanuel Guirado y Juan José Corzo haber llegado al Federal es mucho más que un logro a pesar del duro presente que vive el Víbora en el Federal A. Los dos aman y mueren por Sportivo. Crecieron futbolísticamente en el club, Guirado con la categoría '83 y Corzo con la ´87. Incluso cuando el "Mono" fue figura en el ascenso al Argentino A en el 2004, Corzo era su pasapelotas junto a Lucas Ceballos, hoy capitán del equipo. "Con Lucas lo teníamos como ídolo y en esa primera temporada en el Argentino que llegamos a la final con Ben Hur, nos tocó ser pasapelotas. Obvio que Ema no se acuerda pero con Lucas siempre nos acordamos. Hoy estar los tres acá, en distintos roles pero trabajando por el bien de Sportivo, significa muchísimo y por eso tratamos de disfrutarlo", manifestó Corzo.

"Este viernes ojalá que podamos completar el trabajo de tres semanas con un triunfo, sería lo más lindo. Siempre queremos que a Desamparados le vaya bien, no importaron las horas que pasamos acá en el club estas tres semanas que fue casi todo el día pero no importa porque somos de acá", expresó el Mono. Para el mayor de los Guirado llegar al interinato tuvo premio porque pudo contar nuevamente con su papá Lito en la tribuna. Es que hace dos años Lito sufrió un ACV y se alejó de las canchas, lógicamente que ante Bolívar no podía estar ausente.