El capitán de Islandia, Aron Gunnarsson, quien trascendió en los últimos días por un enorme tatuaje con la bandera de su país en la espalda, ya vive el debut en el Mundial ante Argentina y apuntó directamente al gran objetivo de su equipo: controlar a Lionel Messi.





“Una de las tareas más grandes es contener, porque es posiblemente el mejor jugador atacante del mundo. Logramos hacerlo con Cristiano Ronaldo en la Eurocopa, ¿por qué Messi debería ser un problema en el Mundial?”, manifestó el defensor central en diálogo con GrapeVine, haciendo referencia al empate 1-1 ante Portugal en la fase de grupos de la Eurocopa 2016, cuando el futbolista luso no pudo brillar.

Además, valoró la unión y la confianza que tiene todo el plantel para poder dar el golpe ante Argentina: “Jugaremos contra los mejores del mundo y los respetamos. La pregunta es ¿ellos nos respetan? Subestimarnos puede ser un error. Si no, pregúntale a Inglaterra -en la Eurocopa, los Vikingos la eliminaron en octavos de final-. Nuestra profunda conexión con los seguidores es algo que no creo que tenga ningún otro equipo. Sé que hablo en nombre de todos los jugadores cuando digo que los que nos siguen tienen un lugar real en nuestros corazones. Dan lo mejor para apoyarnos y nos impulsan. Somos una nación pequeña y la unión es algo que sabemos de memoria. No vamos a decepcionar a nuestra gente”.