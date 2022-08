Tiene 20 años y hace unos días fue confirmado como refuerzo del equipo continental de la Agrupación Virgen de Fátima. Se trata de Mauro Domínguez, un ciclista calingastino que arrancó a los 10 años en la disciplina porque sufría de obesidad. El deporte le devolvió la sonrisa al chico que con orgullo manifiesta haber superado ese problema de salud gracias al deporte que ama.

"Sufría mucho de obesidad siendo muy chiquito pero el ciclismo me sacó de todo. Me apasioné por este deporte"

El pibe de 20 años oriundo de Tamberías, de niño padecía obesidad. "A mis 10 años pesaba lo mismo que peso hoy y la verdad que sufría mucho", manifiesta el ciclista piquetero. En ese momento entre tantos consultorios que visitaba buscando una mejoría, la nutricionista le recomendó que hiciera un deporte y él no dudó: eligió ciclismo, el deporte heredado de su abuelo. Es que su abuelo materno, Ricardo Campos es el organizador de las carreras de Libres en Calingasta. "Siempre me apasionó este deporte pero nunca pensé que llegaría a ser un ciclista profesional", afirma.

Viendo los notorios cambios en su salud, comenzó a practicar ciclismo con más profesionalismo. Su entrenador es su ahora compañero Daniel Juárez, además dice que le ayudó mucho su nutricionista Anabel Díaz. "A mis 15 años ya me dediqué de lleno al ciclismo y comencé a alimentarme como un ciclista, tenemos una dieta especial pero no me cuesta nada, lo disfruto", expresa.

Se formó en la Fundación Planeta Ramírez y después pasó al equipo de la Municipalidad de Pocito hasta que llegó el llamado de la Agrupación para formar parte del equipo en esta temporada 2022-2023, el equipo que tiene entre sus filas a su entrenador Juárez y también a los hermanos Nicolás y Gerardo Tivani: "Estoy muy feliz porque buscaba un cambio de aire y lo encontré en este equipo. Soy conciente que tengo unos compañeros que son muy profesionales y siguiendo los consejos de mi entrenador tengo que escuchar y valorar mucho cuando a uno le quieren enseñar. Esta temporada será de mucho aprendizaje", afirma Domínguez quien se ilusiona, porqué no, en disputar una Doble Calingasta en su pueblo natal.