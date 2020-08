Resultó un final épico. El múltiple campeón mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone con un neumático pinchado, avería que sufrió en los últimos metros de carrera, la cuarta fecha del Mundial 2020, en el que fueron escoltas el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Y tras la victoria el británico explicó cómo fue ese cierre histórico: "Hasta esa última vuelta, todo iba bien. Pero cuando escuché que Valtteri había pinchado miré mis neumáticos y todo parecía ir bien, de repente pinché. Intenté conservar la velocidad sin romper la llanta".

El monarca de la categoría, que dominó toda la competencia al frente del pelotón, continuó: "Los instintos de supervivencia te invaden y eso es realmente lo que estaba pensando: "He venido hasta aquí, no voy a detenerme y retroceder completamente. No voy a dejar que todos pasen y traté de mantener la velocidad". En la última vuelta de la prueba sufrió la rotura del neumático delantero izquierdo, con Verstappen a 35 segundos de diferencia, puso en riesgo lo que en definitiva fue la tercera victoria consecutiva en esta temporada. "Iba rezando para que el coche llegara a la meta", explicó Hamilton.

Las roturas de las gomas Pirelli también afectaron a su compañero de escudería, el finlandés Valtteri Bottas, al punto de hacerle resignar el segundo puesto y dejarlo fuera de la zona de puntuación, en el undécimo lugar.

En su redes sociales, Hamilton se mostró conmovido por la victoria y le agradeció a los fanáticos: "No puedo expresar lo agradecido que estoy con todos los fanáticos y con mi increíble equipo. Pensar que esta es la séptima victoria en casa es una locura. Gracias por la energía positiva de todos, hicimos esto juntos".

Su victoria tan impresionante, generó en las redes sociales una serie de meses. Entre ellos, al inglés lo compararon con el "Flaco" José María Traverso, el legendario piloto argentino que en 1988 ganó una carrera de TC2000 con su auto prendido fuego en General Roca.

Los aficionados más jóvenes, por su parte, a modo de broma recordaron un final de carrera de la película de animación Cars, en la que su personaje principal, Rayo McQueen, gana de forma insólita en un final peleado.

Cumplió

El argentino Franco Girolami cumplió una aceptable labor en la segunda carrera disputada este fin de semana del TCR Italiano en el autódromo "Marco Simocelli" de Misano Adriático. Par el cordobés fue la segunda participación en la categoría que cumplió la segunda fecha del torneo 2020. La carrera fue ganada por Eric Brigliadori (Audi). La próxima fecha será el 30 de agosto, en Imola.