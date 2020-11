El británico Lewis Hamilton (Mercedes) igualó ayer el récord de siete campeonatos del alemán Michael Schumacher en la Fórmula 1, luego de coronarse en el Gran Premio de Turquía, en Estambul, por la decimocuarta fecha de la temporada 2020.

El esperable alcance a la leyenda germana llegó en Estambul, donde el británico logró su décimo triunfo en el año y número 94 de su historial en la categoría, tras completar las 58 vueltas al circuito de Estambul con un tiempo de 1h42m19s313/1000 bajo condiciones de lluvia, que pusieron en aprietos a los pilotos en cuanto a la elección de neumáticos. La mayoría eligió los intermedios.

Hamilton, de 35 años, permaneció en su auto por unos minutos para asimilar el histórico logro una vez terminada la carrera y luego corrió al encuentro de su equipo para abrazarse con cada uno de sus integrantes.

"No dejes que nunca alguien te diga que no puedes cumplir tus sueños, que no te paren", comentó mientras transitaba la vuelta de festejo. Ayer dio una clase de manejo remontando desde la sexta posición de largada. Llevó su auto prolijamente por la pista húmeda y con la estrategia de una sola parada en boxes, consiguió arribar a la punta, la que defendió con gran autoridad, aumentando paulatinamente la ventaja sobre quien lo escoltó, el mexicano Sergio "Checo" Pérez, que consiguió el noveno podio de su trayectoria y primero con la escudería Racing Point.

Sebastian Vettel fue tercero y obtuvo su mejor resultado en un año plagado de complicaciones por el rendimiento de su Ferrari. El alemán, cuádruple campeón mundial, no ocupaba un lugar en el podio desde el 27 de octubre de 2019 cuando fue segundo en el Gran Premio de México.

Los números avalan toda su grandeza



El piloto inglés Lewis Hamilton retuvo el título de la F1 por cuarto año consecutivo y quedó a solo uno de emparejar el reinado más extendido que todavía es propiedad del alemán, quien dominó con Ferrari entre los años 2000 y 2004.

El corredor que durante este torneo atípico, por la pandemia del coronavirus, se convirtió en un acérrimo defensor de la causa contra el racismo; se consagró por primera vez con McLaren en la temporada 2008 y posteriormente lo hizo con Mercedes en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Schumacher ganó dos campeonatos con la escudería Benetton en 1994 y 1995 y a partir de 2000 lo hizo con Ferrari.

En la galería de máximos campeones, después de ellos dos, se ubican el argentino Juan Manuel Fangio con cinco títulos (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957) y con uno menos el francés Alain Prost (1985, 1986, 1989 y 1993) y el alemán Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012 y 2013)

Entre los paralelismos con el gran campeón alemán, hoy convaleciente de un accidente de sky, que lo dejó postrado en una cama, se cuentan: Hamilton ganó su séptimo título con 35 años y 10 meses, "Schumy" lo había hecho con 35 y 7 meses. Lewis lo hizo en 10 temporadas y Schumacher en 14. Lo supera en victorias, 94 en 264 grandes premios, contra 91 en 308.