Entre los varones, el título del Sudamericano quedará en San Juan dado que los cuatro equipos (Lomas, Unión, Bancaria y UVT) que llegaron a semifinales son de casa. Entre las mujeres el tema cambia, porque en una de las semis se enfrentarán dos equipos sanjuaninos (UVT y Aberastain) y en la otra dos conjuntos mendocinos (Impsa y Andes Talleres). Lo que significa que la final la jugarán un equipo de cada provincia. Hoy habrá emociones a granel. En ambas ramas. Lo que seduce a los aficionados que estarán en el "Aldo Cantoni". Los horarios (hasta anoche al cierre aún no confirmados) para las semifinales son: Impsa vs. Andes Talleres (14 hs. femenino), Lomas vs. Unión (16, masculino), UVT vs. Aberastain (18, femenino) y UVT vs. Bancaria (20, masculino).

Ayer, por cuartos de final, salieron todos partidos emocionantes que, en algunos casos, tuvieron la dramática definición por penales. Entre los varones, Bancaria y River Plate igualaron 2-2 en el tiempo regular con goles de Emanuel Rodríguez y Juan José Moyano para los bancarios y Agustín Caruso con Fernando García para los millonarios. En los penales el equipo sanjuanino ganó 2-1 con tantos de Agustín Gómez y Moyano.

A su vez, Unión derrotó 4-2 a Huracán con conquistas de Martín Illanez (2), José Bueno y Matías Pérez. Descontaron Diego Olaya y Eduardo Barreiro. Luego, Lomas de Rivadavia le ganó 1-0 a Hispano con tanto de Joel Martín. Por último, la UVT derrotó 2-0 a Social San Juan con goles de Víctor Núñez y Carlos López.

Grito de gol. Toda la expresión en la cara de Agustina Fernández tras el gol de su hermana Julieta. Talleres se tomó revancha, eliminó a Unión y jugará semis.

Entre las mujeres, UVT venció a Giol por 3-2. Los goles trinitenses fueron obra de Lucía Maldonado (2) y Micaela Balmaceda. Descontaron Valentina Domínguez y Desiree Rubilar. Además, Valenciano e Impsa empataron 4-4 y las mendocinas ganaron por penales 1-0. Los goles de La Barraca los hicieron Morena Méndez (2), Salomé Rodríguez y Pia Sarmiento. Para Impsa, Yanina Defeliche (2), Iara Fiorentini y Micaela Escudero. El gol de penal fue de Fiorentini.

No le alcanzó. Pia Sarmiento encabeza un ataque de Valenciano ante Impsa. Al final las mendocinas ganaron en los penales y jugarán hoy con Talleres.

En otro partido, Aberastain le ganó 3-2 a La Florida con tantos de Marta Vieira (2) y Valentina Verón. Descontaron Josepha Felipe y Fernanda Muñoz. Por último, Andes Talleres se tomó revancha de la final del reciente Argentino y venció 2-1 a Unión, con goles de Julieta Fernández y Lourdes Gómez. Descontó Mariana Pelaytay.

PATINAJE DE VELOCIDAD

> Nutrida actividad en Pocito

A full. Así resultaron las competencias que se llevaron a cabo en el flamante patinódromo de Pocito, donde se desarrolla esta actividad.

El lugar, bellísimo. La flamante pista, un orgullo. Allí, en el patinódromo de Pocito se desarrolló la segunda jornada del Patinaje de Velocidad, uno de los deportes que integran los "Primeros Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas" que se desarrollan de manera exitosa en San Juan.

El día tuvo competencias para todos los gustos pero en todos los casos despertaron admiración y orgullo en los protagonistas y los aficionados. Hoy, en el mismo escenario, se cumplirán las carreras programadas. Ayer, los primeros en cada una de esas categorías resultaron:

Juntos. Participantes de distintas categorías de ambas ramas posando juntos para la foto en la previa de las carreras que se desarrollaron en Pocito.

Promocionales varones 100 mts. sprint: 1) Mateo Garder (Argentina); 6° varones 100 mts. meta contra meta: 1) Agustín Marín Figueroa (Chile); 5° varones 100 mts. meta contra meta: 1) Juan Cruz Roldán (Argentina); 4° varones 100 mts. meta contra meta: 1) Lucas Millapi (Argentina); Pre-juveniles varones 200 mts. meta contra meta: 1) Lautaro Espíndola (Argentina); Juveniles varones 200 mts. meta contra meta: 1) Nicolás Albornoz Lorca (Chile); Mayores damas 200 mts. meta contra meta: 1) Catalina Gutiérrez Nuñez (Chile); Mayores varones 200 mts. meta contra meta: 1) Cristian Sandoval Muñoz (Chile); Promocional damas 100 mts. sprint: 1) Ayelén Salguero (Bolivia); 6° damas 100 mts. meta contra meta: 1) Antonella Villarroel (Bolivia).