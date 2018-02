Presionado. Álvaro Fernández tuvo un buen partido, teniendo la pelota y repartiendo juego, aunque no tuvo los espacios que en encuentros anteriores ya que fue presionado constantemente por los hombres de Tigre.



Néstor Gorosito analizó el empate sin goles ante Tigre y reconoció que en el último cuarto de cancha el equipo perdió protagonismo y eso fue clave para dejar pasar una buena oportunidad para ganar.



“En el primer tiempo fuimos un equipo lento y en el segundo mejoramos bastante e hicimos todo para ganar, pero no se dio por algunas falencia nuestra que debemos mejorar”, abrió el diálogo el entrenador verdinegro en conferencia de prensa.



Y esa falencia a la que se refirió y que le impidió ganar fue la falta de resolución en el área de Tigre. “Hay puntos por corregir, sobretodo corregir el último cuarto de la cancha que es lo que nos falta desde que llegamos, la frialdad de hacer un toque de más o de menos hay que corregirlo. Después tuvimos rendimientos muy buenos, con jugadores que se destacaron como Leandro Vega o el propio Yonatan (Goitía y que anoche debutó) que se fue soltando, se proyectó y hasta remató dos veces al arco”, agregó Pipo.



Ante la consulta sobre si el equipo que armó es el mejor o simplemente el que tiene para poner en cancha, Gorosito fue directo: “El que quiere jugar o mantener el puesto lo debe hacer en la cancha y allí me deben demostrar que están para jugar. Yo quiero que me vaya bien y pongo a los que mejor están”, tiró.

Viejo error. Gorosito destacó que la falencia que el equipo tiene en la definición es un problema que trae del torneo pasado.

Por último destacó que se queda tranquilo en la parte defensiva dado que “Tigre no nos pateó” y eso es un punto favorable para una defensa que tuvo variantes y no desentonó.



En tanto que el volante Gabriel Carabajal fue más directo el analizar que “llegamos muchas veces y la pelota no entró, es lo que nos falta. Hicimos todo lo posible, manejamos el partido pero no pudimos hacer un gol. Destaco sí nuestro juego porque ellos tuvieron poco la pelota, pero la idea era ganar y no se pudo”.



Buen debut de Goitía



El lateral Yonatan Goitía (23 años), quien llegó al club el año pasado procedente de Sportivo Barracas, debutó anoche en San Martín marcando la punta izquierda. Su rendimiento fue de menor a mayor y lo mejor se vio en el segundo tiempo cuando apretó en la marca, ganó en varios anticipos, se proyectó y remató al arco.