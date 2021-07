El base del seleccionado argentino de básquetbol Nicolás Laprovíttola aseguró que el equipo llegará "bien" a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, más allá de las tres derrotas en los amistosos contra Australia, Nigeria y Estados Unidos en la preparación de Las Vegas. "Creo que el equipo va a llegar bien a los Juegos Olímpicos. Contra Australia hicimos un partido bueno, con Nigeria nos dejó malas sensaciones y con Estados Unidos cometimos errores de los que debemos aprender y ajustar. Tenemos buena química y sabemos los roles de cada uno", reflexionó el ex Real Madrid.

"Algunos dicen que nos tocó el grupo de la muerte pero nos tocó y hay que prepararse para el rival que nos toca. No nos dio lo mismo perder estos amistosos, no hicimos los mejores partidos y a veces, si bien es normal, no está bueno", afirmó. Argentina, actual subcampeón del mundo, compartirá el grupo C con España, campeón mundial; Eslovenia, campeón europeo; y Japón, organizador del certamen.