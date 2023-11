El entrenador Gabriel Heinze aseguró que ante Defensa y Justicia dirigirá su último partido al frente Newell´s después de haber llegado a un acuerdo con los dirigentes de la institución.

"Me duele no haber hecho felices a los hinchas de Newell´s. Pactamos con los dirigentes que dirigiré el último partido en Rosario contra Defensa y Justicia y después me voy", confirmó en una conferencia de prensa que brindó tras la derrota de su equipo frente a Boca.

Newell´s perdió tres de los últimos cuatro partidos -2 a 0 con Godoy Cruz, 1 a 0 con Sarmiento y 1 a 0 con Boca-, y apenas sumó un punto producto de un empate 0 a 0 con Platense.

Además de la racha negativa, lleva cuatro encuentros sin poder convertir un gol y toda esta situación causó que se despidiera de la lucha por la clasificación a la Copa Sudamericana.

"Después de Defensa y Justicia me pondré a pensar en mi futuro. Pero este no es el momento de hablar de eso y mucho menos de alguna posibilidad en Boca como me preguntaron recién", respondió al ser consultado si dirigiría al equipo de La Ribera en un futuro cercano.