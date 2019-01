Luego de ser sancionado por el Juzgado de Faltas y de que el Gobierno provincial solicitara que se le aplique una medida “ejemplificadora”, el ciclista belga Iljo Keisse brindó una conferencia de prensa en la que pidió disculpas y dijo que no iba a tener una actitud similar a la que tuvo con una moza sanjuanina el pasado viernes, cuando protagonizó un gesto que fue repudiado en las redes sociales.

“Es muy desagradable estar en esta situación y por eso quiero dar mi punto de vista sobre lo ocurrido, porque se han hablado muchas cosas”, dijo el ciclista belga.

“Después de entrenar el pasado viernes tomamos un café, dejamos propina y, al marcharnos, la camarera nos pidió una foto. Luego de sacarnos varias imágenes, nos pidió otra y en un estúpido momento hice un estúpido gesto con mi mano. Pero quiero dejar en claro que no la toqué con mi cuerpo, ni manos, ni rodillas”, explicó Keisse, quien agregó que “no hubo ninguna reacción de la chica en ese momento y además estaban compañeros y directivos del equipo (Deceuninck Quick Step) que me conocen”.

A continuación, expresó: “Cometí un estúpido error sin pensarlo y me arrepinto. No ha sido la mejor broma que hice en mi vida pero esto es lo q sucedió”.

Por último, el pedalero europeo manifestó que “quiero pedir perdón especialmente a esta chica y a la gente de Argentina que se haya sentido ofendida. Hemos considerado ir a la cafetería y pedirle perdón a la chica porque ha sido una cosa estúpida y prometo que no va a volver a ocurrir porque me he sentido tratado como un criminal. Ahora quiero continuar centrándome en la carrera”.

El ciclista también se pronunció a través de su cuenta de Twitter