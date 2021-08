Convicción le sobra. Seguramente esa confianza la avala el rendimiento de su equipo dentro de la cancha. El técnico de Jáchal Basquetbol Club, analizó el presente y futuro inmediato del "Expreso" del Norte que este fin de semana jugará el cuadrangular final por uno de los ascensos a la Liga Argentina de Basquetbol.

Jáchal avanzó con éxito en el Cuadrangular N de semifinales disputada en el departamento norteño. Comenzó perdiendo el viernes ante Comunicaciones de Mercedes, pero el sábado venció a Colón de Corrientes por 79 a 73 y antenoche, repitió la victoria ahora ante Fusión de Tucumán por 77 a 70. Esa clasificación le dio la chance de jugar al Cuadrangular Final que será este próximo fin de semana ante Comunicaciones, Pergamino Basquet y Zárate Basquet.

"Estamos muy contentos, felices porque era nuestro objetivo. Armamos un proyecto ambicioso. Nosotros hicimos una temporada de ensueño. Fuimos de a poco y hoy estamos acá, gracias al esfuerzo de la dirigencia, le transmitimos la filosofía de juego del plantel e hicimos una fase fantástica. Esto es fruto del trabajo de los jugadores, ellos son los verdaderos protagonistas", manifestó el entrenador rosarino.

Jáchal ya marcó un hecho histórico, al ser el único sanjuanino en disputar un Federal.

La gran final se jugará desde este sábado hasta el lunes en las instalaciones de Instituto de Córdoba y sin público. Al concluir el Cuadrangular, los dos primeros obtendrán el ascenso a la Liga y el mejor será coronado como el campeón del Torneo Federal. Con respecto a eso, Salles analizó los rivales que tendrá: "Vamos con muchas expectativas, con herramientas y recursos. Nuestro primer rival será Zárate, es un equipo muy importante con jugadores de Liga Nacional y tienen mucha experiencia en la conducción. Es el equipo más importante de la competencia, así que esperemos estar a la altura", expresó y agregó: "Nos mediremos con rivales que a nivel presupuestario estamos lejos pero vamos a dar todo por nuestro sueño", expresó.

El mentor. Lisandro Salles llegó a San Juan con un proyecto a largo plazo y con el plantel principal ya hizo historia llegando a esta instancia.

Jáchal Basquetbol Club tuvo que atravesar un brote de covid previo a disputar la fase de Cuartos de Final, con respecto a eso, el rosarino destacó la fortaleza que demostraron sus dirigidos haciendose fuerte en los momentos más duros. "Fue durísimo cuando nos tocó el covid porque veníamos muy bien y los 8 positivos en el plantel repercutieron mucho pero este equipo se sobrepuso, llegó a la serie con sólo tres entrenamientos pero jugó y se clasificó de manera impecable".

Existe una posibilidad de que la Liga extienda su cupo de participantes y de ser así, los equipos que llegaron a esta instancia ascenderían directo a la Liga Argentina, pero eso a Salles no lo saca del objetivo. "Nosotros vamos a tratar de quedar entre los dos y ascender. Eso es lo que tenemos en la cabeza y es por lo que vamos a trabajar. Si después se amplía el cupo sería algo maravilloso. Haber llegado hasta acá es muy importante para el club, el departamento y San Juan, pero queremos más", expresó.

Un proyecto que vino para quedarse

Todavía no logran el ascenso a la Liga Argentina, pero haber llegado a esta instancia es algo más que valorable para el conjunto norteño. Lisandro Salles, el técnico rosarino que llega de residir 12 años en Ushuaia, donde incluso está radicada su esposa Sabrina y sus hijos Joaquín y Candelaria, dejó todo para venir con su apuesta a San Juan. La idea fue apostar por un proyecto a largo plazo, con nuevas metodologías de trabajo para el plantel principal, las categorías formativas y el básquetbol femenino. Dice que encontró en Jáchal una fuerte predisposición por parte de la dirigencia que encabeza Javier Salas y muchas ganas de profesionalizar el club. "La pandemia frenó un poco ese proyecto pero ya estamos hablando con la dirigencia para ver si podemos retomar pronto nuestras ideas. Soy un entrenador que apuesto a eso en los clubes a donde trabajo. No me gustaría estar dirigiendo solo al equipo profesional", expresó quien hace 7 meses no ve a su familia.