Gonzalo Higuaín, a los 34 años, sorprendió al mundo del fútbol ayer al mediodía al anunciar en conferencia de prensa que a fin de año se retirará del fútbol profesional. El Pipita, surgido de River y centrodelantero de la Selección Argentina por muchos años, leyó un comunicado en la sala de prensa del Inter Miami, donde leyó un comunicado informando su decisión.

De esta forma, se alejará del fútbol profesional un delantero clásico de área, que quedó marcado por las tres finales seguidas perdidas con la Argentina: en el Mundial 'Brasil 2014', donde incluso tuvo al comienzo una chance neta que dilapidó al pegarle afuera del arco; la de la Copa América en 'Chile 2015' donde marró un penal de manera grosera en la definición ante los trasandinos, y la de la 'Copa Centenario' en Estados Unidos un año más tarde. Todo esto le valió al Pipita ser hostigado como pocos jugadores en las redes sociales y los 'memes' burlandose de él se hicieron común. Incluso, el punta aseveró ayer que "en Argentina todo es exitismo y yo no lo comparto. Luego del gol a Bélgica (en Cuartos de final del Mundial en Brasil) era héroe nacional y después me mataron. Es muy duro y triste".

Respecto a su futuro inmediato, al Inter Miami le quedan dos partidos para finalizar la temporada regular de la MLS y está peleando por meterse en los octavos de final para jugar los playoffs por el título. Mañana enfrentará a Orlando City y el domingo a Montreal. Allí se definirá si la carrera del Pipita se extiende unos partidos más o no, y en todo caso si el delantero podrá ilusionarse con cerrar su trayectoria con un nuevo título. Pero lo concreto es que la temporada 2022 será la última de su carrera.

El Pipita destacó que "la decisión no fue de un día para el otro". Además, agregó: "Hace tres o cuatro meses se lo comuniqué al club, pero ya lo tenía pensado desde hace varios años. A Estados Unidos vine para disfrutar y este es uno de los mejores momentos de mi carrera. Me devolvieron las ganas de jugar".

Lo más lindo no son los trofeos ni los goles, sino los valores: Que me recuerden como ser y no jugador”. Gonzalo Higuaín Delantero

Con respecto a la chance de clasificar a los playoffs de la MLS y de pelear por el título, Higuaín fue contundente. "Mi motivación más grande ahora es poder ayudar a mis compañeros. Sería el regalo más lindo que podría tener como futbolista. El de retirarme campeón con ellos, como me merezco", manifestó.

Higuaín se inició en River, donde debutó en mayo de 2005 cuando tenía 17 años. Del Millonario saltó ni más ni menos que al Real Madrid, que lo compró un año y medio después de su debut. Tras siete temporadas en el Merengue, donde convirtió 121 goles y celebró seis títulos, fue traspasado al Napoli. Juventus pagó su cláusula de rescisión luego de haber sido dos veces goleador de la Serie A, y tras jugar en la Vecchia Signora tuvo préstamos breves a Milan y Chelsea. Después de la pandemia se fue a la MLS, para jugar en el Inter Miami, que se terminó convirtiendo en su último club.

Mientras tanto, fue construyendo una carrera en la Selección Argentina, donde fue el 9 indiscutido durante muchísimos años. Hizo cuatro goles en el Mundial de Sudáfrica 2010, uno -ante Bélgica en cuartos- en Brasil 2014, donde tuvo una situación clara de gol en la final ante Alemania, y no convirtió ninguno en Rusia 2018.

Futuro

Higuaín afirmó ayer que “me duele el alma al tomar esta decisión, pero es hora de nuevas

aventuras”, al tiempo que deslizó sobre lo que vendrá para él: “No creo que sea ligado al

fútbol en el futuro inmediato: es un ambiente cada vez más tóxico en la alta competencia y

con repleto presiones, algo a lo que no quiero seguir sometido como hasta ahora”.

SALUDOS DE DESPEDIDA

Sergio Agüero Ex futbolista

“Hiciste una gran carrera, de la que te podés sentir muy orgulloso, Pipa Higuaín. Para mí fue un lujo haber compartido con vos tantos momentos lindos en nuestra querida selección Argentina. Ahora, a disfrutar de lo que viene que sin dudas queda mucho camino por delante”.

Ezequiel Lavezzi - Ex futbolista

“Fue un placer y un privilegio haber compartido tantos momentos juntos en la selección Argentina. Sobre todo te deseo cosas buenas y lindas para esta nueva etapa en tu vida Pipa. Te

quiero mucho y nos veremos muy pronto seguramente”.

Marcos Rojo - Futbolista

“Felicitaciones amigo por la carrera que hiciste... Me siento un privilegiado por haber jugado tantos partidos con vos defendiendo los colores de la camiseta de nuestro querido país!!!

Te deseo realmente lo mejor en todo lo que venga para vos de ahora en más”.

Jonás Gutiérrez - Ex futbolista

“Hiciste una gran carrera amigo: te deseo lo mejor en esta nueva etapa que arrancás. Un placer haber compartido tantos momentos lindos con vos, sos un grande realmente. De corazón, lo mejor para vos y tu familia, se los quiere mucho y espero vernos pronto”.

EN INFERIORES

El 'clic' para su carrera

Conmovido. Gonzalo lloró durante su anuncio.

Gonzalo Higuaín comunicó su decisión de retirarse y lo hizo en una conferencia de prensa, donde leyó una carta. En ella repasó sensaciones y momentos de su gran trayectoria, aunque como contó el delantero, no todo fue siempre lindo. "No todo fue fácil, hubo un momento en Inferiores que me tocó jugar muy poco porque era flaquito y no tan alto. En ese momento sentí que me iban a echar del club y mi sensación era que se acababa mi sueño porque solo quería jugar en River. Si no era River, lo más probable es que hubiera dejado el fútbol. Recuerdo que teníamos que caminar hasta la oficina del mánager de inferiores y daba su decisión si seguía el próximo año. Aunque la distancia era corta, mi caminata fue muy larga y desoladora porque pensé que se terminaba todo. Cuando entro a la oficina del club del director general Rubén Rossi me dijo que sabía que jugué poco por mi físico, pero que creía mucho en mi talento para continuar el próximo año. Esa noticia me dio mucho impulso porque mi sueño seguía en pie", destacó. En otro tramo, mencionó el momento más feliz ante Boca: "Viene a mi mente el clásico River-Boca en el Monumental, contra Corinthians en Brasil por Libertadores en Octavos. En ambos pude meter dos goles y ganamos 3-1. Muy chico jugando partidos tan importantes con apenas 17 o 18 años", resumió