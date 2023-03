Banco Hispano tiene la oportunidad de quedar sin compañías al frente de las posiciones generales del torneo Apertura (en este caso denominado "Homenaje Carlos Nicolía") de hockey sobre patines, en categoría varones mayores, cuando reciba en su cancha a Bancaria, en el partido más atractivo de los que se jugarán esta noche en el adelanto de la tercera fecha del certamen sanjuanino de este popular deporte.

Los hispánicos integran el grupo de los seis equipos que comandan las posiciones -los otros son Social San Juan, Concepción, Olimpia, Valenciano y UVT- luego de haber ganado los dos partidos que disputaron en todos los casos.

Esta noche la tarea de Hispano seguramente será más complicada que en las fechas anteriores ya que juega ante Bancaria, un rival potencialmente más peligroso.

Todos los partidos comenzarán a las 21.45, en primera división, y desde la Federación Sanjuanina de Patín, el organismo fiscalizador, pidieron puntualidad tanto al cuerpo arbitral como a los equipos.

Además del choque en cancha de los Hispánicos, los otros partidos de hoy son: Richet Zapata recibirá la visita de Estudiantil Sub-23; el Estudiantil mayor será anfitrión del SEC; Caucetera visitará a Unión de Villa Krause; mientras que Barrio Rivadavia recibirá en su recinto a Sarmiento de Albardón.

La tercera fecha se completará el viernes, con otros cinco encuentros. En esa jornada se presentarán los otros equipos que reúnen por ahora el puntaje ideal. El Olimpia PC irá hasta Pocito para jugar con el local Deportivo Aberastain. A su vez, Social San Juan recibirá en su cancha de la Villa América a Huarpes. Valenciano, entonado y goleador, será anfitrión del irregular Colón Junior. Y, en el choque estelar de la jornada de complemento, la UVT recibirá la visita del Concepción PC, partido en el que los dos tienen seis puntos.

El programa de la tercera fecha lo completará el partido entre Bancaria Sub-23 ante Lomas de Rivadavia, en el que el primero de los mencionados será local.

2da. de las chicas

Por otro lado, mañana se disputará la segunda fecha del torneo Apertura "Homenaje Luciana Agudo" del hockey sobre patines femenino. Todos los partidos comenzarán a las 21.45, en primera división. El programa es el siguiente: UVT vs. SEC; Aberastain vs. B° Rivadavia; Unión vs. Bancaria; Huarpes vs. Social San Juan; y Concepción vs. Valenciano.