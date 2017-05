El entrenador de Independiente, Ariel Holan, avisó ayer que una de las misiones que deberá afrontar su equipo en el clásico de Avellaneda es evitar “el golpe por golpe” que pueda beneficiar la velocidad y contundencia de los delanteros de Racing. A su vez, el propio mediocampista de Racing Luciano Aued resaltó que “Racing va a la cancha de Independiente a querer ganar, porque la mentalidad del club cambió con respecto a otros años”. Ambos hablaron en las respectivas conferencias de prensa de los clubes de Avellaneda, que se enfrentarán este domingo.



El DT del Rojo, Holan, señaló que “será un partido importante. Cuando ataquemos tendremos que hacerlo bien parados y no tomar riesgo en la posesión porque Racing tiene delanteros muy rápidos y picantes y ante las pérdidas van los pases a ellos. Por eso hay que ser muy cautos e inteligentes para no entrar en ese golpe por golpe”, dijo.



El técnico se abstuvo de confirmar el equipo pero se cree que irá así: Campaña; Bustos, Franco, Tagliafico, Sánchez Miño; Domínguez, Rodríguez; Rigoni, Benítez, Barco; Gigliotti.



LA FE DE AUED



Por otro lado el mediocampista de Racing Luciano Aued se explayó y dijo: “La mentalidad del club cambió con respecto a otros años. Hoy Racing va a la cancha de Independiente a querer ganar. No va a ver qué pasa o a intentar traerse un punto. Tenemos en la cabeza ganar, traernos los tres puntos y seguir sumando para nuestro objetivo, que es entrar a la Libertadores”, destacó.

“Llegamos muy bien al clásico. Llegamos como queremos. Si bien tenemos algunas ausencias importantes, creo que el equipo está bien”.