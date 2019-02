El entrenador de Independiente, Ariel Holan, señaló que no hay un equipo que "gane o pierda más" en referencia al clásico de mañana ante Racing, uno de los punteros de la Superliga, por la 20ma. fecha 20 de la Superliga del fútbol argentino.

"Va a ser un partido muy vibrante. No hay uno que gane más o pierda más mañana, es un clásico. Quedan 18 puntos en disputa, son muchos. Ojalá ganemos para para ponernos a tiro en todas las clasificaciones”, declaró Holan, que confirmó que el delantero Silvio Romero no sera titular por una tendinitis en el talón de Aquiles derecho, a propósito de las diferentes realidades de ambos equipos en el certamen.

Por su parte, el DT valoró el hecho de jugar ante Racing en el estadio Libertadores de América: “Siempre es lindo jugar en casa y más si es un clásico. Estamos felices de que así sea. Es muy importante y lo queremos ganar. Ellos han sido eficaces a lo largo del torneo y por eso están peleando arriba”, opinó el Profesor.

"Este equipo tiene compromiso, actitud y en algunos momentos más fútbol que verticalidad. Lo más difícil del fútbol es encontrar una regularidad. En el mano a mano nos sentimos más cómodos, el punto a crecer es la regularidad en lo torneos largos", cerró.

Por su parte, Eduardo Coudet habló hoy en conferencia de prensa y destacó la importancia del duelo ante Independiente que se viene. "El clásico es un partido distinto. Todos lo queremos jugar. Cuando sale el fixture, lo primero que mirás es cuándo toca jugarlo", dijo.

El Chacho mantuvo la calma a pesar de la ansiedad que hay alrededor: "Un título no me va a hacer ni mejor entrenador ni mejor padre ni mejor persona. A mí me contratan para poner en funcionamiento un equipo de la mejor manera".

"Cuando mi equipo juega mal, el primero que se da cuenta soy yo. Intento aprender y asumir mis errores. Jugar contra los mejores te hace mejor", cerró Coudet.