Edición 2015. David Páez, uno de los símbolos vigentes del hockey sobre patines de San Juan, fue el mejor del año pasado. Sergio Uñac, flamante gobernador por ese entonces, junto al director de DIARIO DE CUYO, Dr. Francisco Montes, entregaron el premio. Hoy, una nueva fiesta.

Cada año, cada temporada, cada gol, cada intento, cada segundo de transpiración tiene su premio. Hace ya 16 ediciones que DIARIO DE CUYO decidió premiar el sacrificio de cada uno de los que hacen el deporte en San Juan con la ya tradicional Fiesta del Deportista del Año, un evento que se hizo tradición en todos los sanjuaninos, en diferentes estamentos desde dirigentes, deportistas, simpatizantes y hasta la misma gente que entusiasmada quiere premiar como se merecen a todos los que se sacrifican día a día, semana a semana, mes a mes.



Este año, en la Edición 2016 volverán a ser 23 las ternas que se distingan a partir de las 21 en el Centro de Convenciones "Guillermo Barrena Guzmán" agregándole como plus el reconocimiento a instituciones y personajes que año a año hacen que el deporte sanjuanino avance. Con transmisión en directo de Antena 1 y Radio Sports, además de la televisación de Canal 8 de San Juan, desde el atletismo hasta el mejor equipo del año, pasando por disciplinas no tan convencionales, grupales e individuales que en este 2016 tuvieron como gran caja de resonancia los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde hubo presencia sanjuanina. Están todos. No falta nadie. Con 2.750 votos vía web y edición de papel, los lectores de DIARIO DE CUYO armaron sus ternas favoritas para que, luego, 110 jurados eligieran al mejor en cada deporte y al ganador del año entre todos ellos. Es el momento de la verdad. La fiesta de todos pide otra vez espacio para que el deporte de San Juan cierre un año como se lo merece.