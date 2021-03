Campanas en la noche... Como reza la canción de Los Tipitos, Campana se despachó con dos goles anoche para que San Martín diera su primer paso con triunfo.



El partido se moría. La luz natural ya se había ido y le daba paso a la noche sanjuanina. Faltaban 5 minutos para el final y el empate 2-2 parecía decretado hasta que Lucas Campana -que recién ingresaba- marcó el 3 a 2. Casi en tiempo de descuento, el delantero marcó el 4 a 2 para que San Martín liquidara el encuentro ante Atlético Rafaela por la 1ra fecha de la Primera Nacional. Pablo Ruiz y Juan Cruz Villagra habían marcado en el primer tiempo, en tanto que para la Crema anotaron Bieler y Portillo.

Y con ese doblete del final, Concepción no sonó al ritmo de Campana, estalló. Porque San Martín había propuesto más que su rival y el empate dejaba gusto a poco. El Verdinegro aprovechó los momentos justos para pegar y siempre estuvo arriba en el marcador. Al inicio le costó encontrar los caminos, pero cuando se acomodó, comenzó a llegar al arco de Sara y logro ahogar los intentos de contra de Rafaela. Hasta que a los 28" Ruiz rompió con la monotonía y después de una recuperación de Maxi González, corrió y definió ante Sara para poner el 1-0. La alegría no le duró mucho porque la Crema no se quedó y 5" después, tras una buena jugada colectiva, Aguirre no achicó y Portillo no perdonó y anotó el 1-1. San Martín no se amilanó con la igualdad y 2" después, Giménez se perdió el gol bajo el arco tras un córner y en la jugada siguiente, el sanjuanino metió el pase para que Villagra quedara solo para definir ante el arquero rival. Nuevamente arriba en el marcador, los de Ferrari no pudieron mantener la ventaja y después de una sanción polémica de Luis Lobo Medina a los 37" cuando bajaron a Gimenez en el área y el tucumano ignoró el penal, llegó la igualdad. Bieler de cabeza ganó en el área verdinegra y puso el 2-2.

Dominio. San Martín supo hacerle frente a Rafaela que apostó siempre al contragolpe. Al final, el Verdinegro tuvo premio.

En el complemento la intensidad bajó y si bien fue San Martín quien ganó en dominio, Ferrari entendió que debía cambiar la ofensiva y le dio resultados. El partido se moría y a los 40" después de que un jugador de Rafaela fuera atendido, San Martín faltó al "fair play" y no devolvió la pelota. De esa jugada vino el gol de Campana y la furia de Sara y compañía. No entró en el juego San Martín y fue por más, Denis recuperó y desbordó por la izquierda, quedaba mano a mano ante el arquero pero la cruzó a la derecha para que Campana se despachara con el 4-2. El triunfo le permitió al Verdinegro comenzar dulce en un torneo que será largo pero en el que pretende ser uno de los candidatos.

En la próxima fecha, San Martín visitará a Brown de Puerto Madryn en el Sur argentino.

Ferrari: "Hicimos un partido espectacular"

El DT de San Martín, Paulo Ferrari, tras la victoria, elogió a sus dirigidos. "El equipo jugó un partido espectacular, el primer tiempo fue muy bueno, de lo mejor desde que estamos nosotros. El segundo tiempo se hizo duro, lo superamos en todos lados, fuimos superiores y merecimos ganar. Ellos nos hicieron dos goles pero no lo merecíamos", expresó. Después agregó: "Le ganamos a un rival que viene de pelear un ascenso y se armó para ascender".