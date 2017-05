Huracán logró ayer un valioso triunfo sobre Aldosivi 3-0 y lo pasó en la tabla de los promedios, complicando la permanencia al conjunto marplatense. La victoria se dio a una semana del clásico ante San Lorenzo ante lo cual el conjunto de Parque de los Patricios se ilusiona con un doblete. Mariano González sobre el final de la etapa inicial y Diego Mendoza y Norberto Briasco marcaron los goles de Huracán.



El primer tiempo, dentro de un juego opaco, tuvo a Aldosivi como mayor protagonismo. Huracán recién llevó peligro al final del primer tiempo, con un remate de Mariano González combado que cruzó el arco. Al reingresar el juego, Campodónico sacó del arco desde abajo, Fritzler la cabeceó, Montenegro combinó rápido con González sin marca y el ex Racing e Inter cruzó al gol ante la salida de arquero. Aldosivi atacó sin ton ni son y con el correr de los minutos iba a complicarse facilitando los goles de Huracán.



A los 21’, Nahuel Yeri durmió una siesta, esperó que una pelota se vayan por el fondo, Angulo llegó a alcanzarla, centro atrás y Mendoza fusiló a Campodónico para el 2-0. A Aldosivi le quedó una chance muy clara pero el cabezazo fortísimo de Jonathan Galván fue despejado con una volada por Marcos Díaz. Le quedó uno más a Huracán, que dejó de manifiesto el estado en que quedó el equipo local, porque Briasco lo mareó a Canever en la marca, al punto que el lateral quedó del lado opuesto, el delantero encaró al arco y definió al primer palo.



SUSPENDIDO



Arsenal y Olimpo igualaban sin goles ayer en un partido trascendente para la permanencia, cuando el árbitro Héctor Paletta lo suspendió antes del comienzo del segundo tiempo a raíz del mal estado del campo de juego producto de la fuerte lluvia caída sobre Sarandí. “Hicimos el esfuerzo para terminar el primer tiempo pero ya en los últimos tres minutos no se podía jugar. Y ahora, aunque paró la lluvia, el estado del campo de juego no estaba en condiciones ya que la pelota no rodaba y no se puede arriesgar a los futbolistas”, aclaró el árbitro.