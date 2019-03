Clave. Así será el partido de hoy para Federico García quien supo jugar en Colón de Santa Fe, Crucero del Norte y Gimnasia de Jujuy entre otros.



Desamparados tendrá una parada más que clave esta tarde cuando reciba a Huracán Las Heras. Por la penúltima fecha del Federal “A”, el Víbora llega con la obligación de ganar para seguir con aspiraciones de clasificación. Federico García, capitán de Sportivo analizó el choque y lo definió como el choque “bisagra” sabiendo que de ganar hoy habrán dado un paso más que clave pensando en la próxima instancia. “Estamos con muchas ansias de volver a ganar de local. Es el choque bisagra para nosotros porque si ganamos llegaríamos con muchas posibilidades de poder llegar al Pentagonal cuando juguemos en Tucumán. Ojalá podamos regalarnos una victoria para nosotros y para la gente”, contó el defensor central que es la voz de mando dentro del plantel.



La derrota ante Boca Unidos y el empate ante Estudiantes complicaron la clasificación de Desamparados y eso también entró en el análisis del santafecino: “Se puso muy pareja la zona porque los que estaban abajo sumaron, nosotros contra Estudiantes estabamos bien y nos complicó el arbitraje, después en Corrientes jugamos muy bien pero no pudimos golpear en el momento justo y lo pagamos caro. Pero ya está, nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas igual porque vamos por el camino correcto, así que no nos podemos descuidar”, contó el central. Huracán llegará golpeado, ya eliminado y sin la presión de tener que ganar, sobre eso, García expresó: “Por ahí te puede jugar a favor o en contra que ellos vengan sin chances, ellos juegan más tranquilos pero nosotros sabemos que tenemos que salir a ganar, tenemos el plus de tener a nuestra gente que es como un jugador más”.



Por último, el capitán víbora analizó el grupo y resaltó el factor humano: “Desde que arrancó el torneo fuimos un equipo aguerrido, luchador y con mucha intensidad, creo que es la base de lo que nos llevó hasta acá. Los jugadores de San Juan le dan un sentido de pertenencia y si a eso le sumamos la gente que vino de afuera, se armó un lindo grupo. Eso es fundamental para pelear cosas importantes: tener un grupo ensamblado, mucho más si no tenés grandes nombres”, reveló.

DESDE LAS 17.45

No sirve otra cosa que no sea ganar



Por la sexta y penúltima fecha de la Segunda Fase del Federal “A” Desamparados llega con la única obligación de ganar cuando reciba a Huracán Las Heras. En Puyuta, desde las 17.45 horas y con el arbitraje del cordobés Gastón Brizuela Monson. Para el Víbora, que viene de perder en Corrientes, será fundamental ganar sabiendo que en la última fecha visitará a San Jorge en Tucumán que también cuenta con chances de clasificar. Sportivo mostrará cuatro variantes hoy con los regresos de Silvio Prieto, Carlos Fondacaro, Pablo Jofré y Jonatan Lastra. Además a las 18.30 Chaco For Ever jugará con San Jorge y a las 19 Boca Unidos recibirá a Estudiantes de Rio IV. En tanto que anoche Sarmiento venció 3 a 0 a Maipú.