Los dos juegan en UPCN San Juan Voley. Son puntas. De esos que se hacen respetar cuando van a la red. Manuel Armoa y Lucas Ibazeta, de ellos se trata, estarán integrando la Selección argentina que participará en el Campeonato Mundial Sub-21 que se jugará en Italia y en Bulgaria.

Esta no será la primera vez que ambos estén en un torneo ecuménico. Ya lo hicieron en el Mundial Sub-19 que se jugó en Túnez, en el que la Albiceleste cosechó la medalla de bronce con su tercer puesto.

El torneo que largará en forma conjunta en Italia y en Bulgaria arrancará el 23 de septiembre. Los jugadores están en el plantel de UPCN desde pichones. Partieron siendo pasapelotas y ya a los 15 empezaron a jugar en los niveles superiores del club. En la temporada pasada integraron el equipo de los Cóndores que se consagró campeón de la Liga Argentina, la octava corona del equipo sanjuanino.

FELICES Y OPTIMISTAS

"Es un orgullo poder representar al país con la Selección. Estoy feliz por la confirmación en la lista. Fueron muchos meses entrenando y se hizo más difícil por la pandemia. Hace dos años hicimos con este mismo equipo y si bien vamos a enfrentar a potencias mundiales creemos que estamos a la altura de repetir lo de Túnez", dijo Lucas Ibazeta.

"Después de ganar la Liga Argentina y de haber podido ser titular en el equipo, la suerte no me estuvo acompañando. Entre las convocatorias a la Selección y a River para jugar el Metropolitano sufrí una serie de lesiones y en el medio tuve covid, así que no fueron momentos fáciles. Pero me recuperé y pude ganar un lugar en la Selección. El objetivo es poder conseguir otra medalla y estamos trabajando para eso", expresó Armoa.