Jorge Sampaoli dio a conocer la lista definitiva de los 23 jugadores que integrarán la Selección argentina durante el Mundial de Rusia 2018 y sin lugar a dudas una de las noticias es la ausencia de Mauro Icardi. El delantero, cuya vinculación con el equipo representativo del país siempre fue polémica, no estará en la máxima cita deportiva del mundo, a pesar de que es una de las grandes figuras del fútbol italiano.

Convirtiendo 29 goles a lo largo de la temporada en la liga de Italia, Icardi se transformó en uno de los máximos anotadores de la temporada, incluso cuando su equipo terminó en la quinta posición de la tabla, lejos de pelear por el título y superando la barrera de goles de, por ejemplo, Paulo Dybala, quien fue el goleador del flamante campeón, Juventus, con 22 conquistas. El argentino igualó la línea de Immobile, de Lazio, quien también marcó en 29 oportunidades.

Semejantes estadísticas no fueron suficientes para que Sampaoli lo considere con una real alternativa para el Mundial. Su paso por el seleccionado argentino en partidos de eliminatorias y amistosos no fue demasiado grande y lo cierto es que cuando le tocó jugar, no logró protagonizar actuaciones desequilibrantes.

Su primera vez con la Selección mayor se dio en octubre de 2013, cuando Alejandro Sabella lo convocó para jugar los últimos partidos de las eliminatorias antes de Brasil 2014. En aquella oportunidad, jugó apenas los últimos 10 minutos del partido ante Uruguay, cuando ingresó en reemplazo de Augusto Fernández.

Desde ese momento, hasta la asunción de Sampaoli, Icardi nunca más tuvo participación con la albiceleste, teniendo en cuenta que durante mucho tiempo desde diferentes sectores se lo catalogó como "un jugador conflictivo" por la relación con Wanda Nara que generó una fuerte disputa personal con Maxi López.

En mayo de 2017 fue convocado nuevamente por Sampaoli en ocasión de dos amistosos ante Brasil y Singapur. Mientras que en agosto del mismo año fue parte de la nómina que disputó los partidos de eliminatorias ante Uruguay y Venezuela, en los que debutó como titular por primera vez en su carrera. Su último paso con el equipo nacional ocurrió en octubre, cuando se disputó el recordado partido en Quito ante Ecuador, en el que ingresó en el segundo tiempo y Argentina terminó confirmando su clasificación a Rusia 2018.

Finalmente la decisión llegó y Sampaoli, a pesar de haberle dado vida a su posible convocatoria, lo descartó. Un factor determinante fue la recuperación de Sergio Agüero. Como el Kun se mostró físicamente de la mejor manera, Icardi fue relegado en forma definitiva de los 23 convocados.

