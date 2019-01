El Rey de la velocidad rindió a pleno en Valle Fértil y derrotó con autoridad a Peter Sagan que trató de sorprenderlo sobre la raya misma. Gaviria ganó y pide pista para la general.

El velocista colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates) se quedó con la cuarta etapa, 185,8 kilómetros que unieron San José de Jáchal y San Agustín de Valle Fértil. La victoria le permitió achicar a 8 segundos la distancia que lo separa del francés Julian Alaphilippe (Deceunink Quick Steep) líder de la Vuelta.



La carrera tuvo el desarrollo que se esperaba. Una fuga temprana, iniciada antes de los cinco kilómetros de carrera, que fue tomando cuerpo al pasar los kilómetros, mientras en el pelotón se refugiaban los favoritos que aspiran a subir al escalón más alto del podio el domingo en la Avenida de Circunvalación.



Media docena de hombres fueron los que salieron a buscar la primera meta sprinter, ubicada en el puente derivador ubicado en el cruce de las Rutas 150 y 40 que lleva a Huaco. Los sanjuaninos Daniel Zamora (Agrupación Virgen de Fátima) y Facundo Cattapan (Municipalidad de Rawson) el colombiano César Paredes (Team Medellín) y tres ciclistas de selecciones nacionales, Ricardo Paredes (Chile), Royner Navarro (Perú) y Robert Mendez (Uruguay); fueron quienes al llegar al punto del embalaje intermedio tenían más de cuatro minutos de ventaja.



Al tiempo que el sol jugaba a las escondidas con las nubes y hacía más llevadero el mediodía mientras pedaleaban buscando el ascenso y los túneles de la moderna Ruta 150 la diferencia se estiraba y llegó a ser de diez minutos antes de comenzar a subir los "caracoles". Justamente allí se rompió el grupo puntero. Al empinarse el camino se fueron quedando sin fuerzas y paulatinamente se descolgaron Cattapan, el chileno Paredes y luego el uruguayo Méndez.



En la montaña propiamente dicha, "Zamorita" se movió como pez en el agua. Ganó las tres metas (dos de tercera categoría y una de primera) y le arrebató la malla naranja al mexicano Miguel Álvarez quien en la segunda etapa coronó las tres metas en Punta Negra.



Al cruzar por el último inflable el pelotón había achicado la diferencia a 5m10s. Lo que indicaba que se cumplirían todas las presunciones sobre una llegada en grupo grande al paseo central vallisto. Aun así el malón se tomó su tiempo para neutralizar a los fugados. No hizo falta acelerar mucho la marcha para conectarlos, cuya alegría duró hasta dos kilómetros antes de la meta.



Los trenes de cada equipo venían formados por calle Tucumán y al girar por General Acha fue el conjunto del líder el mejor armado. Evenepoel levantó el ritmo, luego fue Alaphilippe quien se puso de cabeza y lanzó a Maximiliano Richeze quien traía pegado a su rueda a Álvaro Hodeg. El "atómico" hizo su trabajo y se abrió para que el joven colombiano rematara la faena, pero por su derecha ya venía acelerando Gaviria a quien lanzó Consonni. Peter Sagan trató de sorprender por adentro pero su esfuerzo fue estéril, el cohete colombiano había encendido todos sus motores y lo dejó sin chance.

Entrevista: Fernando Gaviria

"Intentaré en el Alto"

-¿Esto fue una revancha?



-No lo llamaría así, pero tenía ganas de ganar esta etapa. El año pasado me caí y se complicó mi plan de trabajo y este año quería ganarla.



-¿Los lanzamientos los habían entrenado?



-Muy poco, algo en Tarragona, pero están saliendo muy bien como si nos conociéramos de toda la vida.



-¿Cómo planteará el ascenso al Colorado?



-Siempre pensé que el ascenso no es para mí, pero mi posición en la clasificación me obliga a exigirme al máximo. No saldré a rodarla, sino que trataré de hacerla lo mejor que se pueda. Subir no es lo mío, pero pienso que si me esfuerzo puedo hacer una buena etapa.