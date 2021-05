Independiente logró anoche pasar a cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional al superar a Huracán por 3 a 1, en Parque Patricios, en el partido válido por la última fecha de primera fase del certamen, y en la próxima instancia se cruzará con Estudiantes, en La Plata.

Los goles del vencedor fueron señalados por José Moya, en contra de su valla; Silvio Romero y Domingo Blanco. Franco Cristaldo marcó para el "Globo".

Con mucho esfuerzo finalmente Independiente alcanzó el objetivo de pasar a los cuartos. El "Diablo" tuvo su primera ocasión con un tiro libre de Silvio Romero, que al rozar la barrera la pelota se elevó pegando en lo alto del travesaño y se fue al córner (8 min). Luego las acciones se tornaron más equilibradas porque los del "Globo" supieron ocupar la superficie del terreno que al principio habían cedido a los rivales. Esto resultó el prólogo de lo que vendría después, con otro centro de Bustos que alcanzó a desviar Meza, pero que por esos imponderables del fútbol, la pelota fue a dar hacia donde llegaba el zaguero José Moya para despejar, pero el colombiano se la llevó por delante y la empujó al fondo de su valla (26m). Así Independiente encontró la apertura que buscaba, que necesitaba y que a esa altura ya la merecía.

Claro que ese merecimiento había que sostenerlo, lo que no pudo hacerlo el "Diablo" hacia el epílogo del primer capítulo, cuando el ex Racing Claudio Yacob, paradójicamente, clarificó el accionar ofensivo de los locales. Por lo que generó una rápida réplica que concluyó con un centro de Juan Garro para el certero cabezazo de Cristaldo, hacia la izquierda del uruguayo Sosa, quien no pudo evitar la igualdad de Huracán (45 min).

Para Huracán haber logrado el empate resultó clave para el inicio del complementario porque los conducidos por Frank Kudelka se posicionaron como protagonistas con cargas ofensivas peligrosas ante un rival, que se mostraba desorientado. Una falta inexistente de Renato Civelli sobre Silvio Romero, muy cerca del área del "Globo" posibilitó el tiro libre que ejecutó el propio capitán por debajo de la barrera, sorprendiendo a Meza para convertir (18 min). Las acciones resultaron más intensas, equilibradas y emotivas hacia el tramo final, en el que los de Avellaneda encontraron tranquilidad cuando Domingo Blanco, con un soberbio derechazo, cerró la victoria con el tercer gol y que su equipo se sienta con el deber cumplido.

Cortar la racha

Independiente ya se metió en Cuartos de Final de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino en donde buscará cortar una larga racha. Es que el "Rojo" lleva 19 años sin cosechar un título en el fútbol argentino y quiere cortar con esa sequía. La última vez que gritó campeón fue en el Apertura 2002 cuando era dirigido por Américo "Tolo" Gallego.

Moncho quiere a la Academia



Independiente respira y ya está en cuartos de la Copa Liga Profesional. Tras la victoria 3-1 ante Huracán, el vestuario visitante retumbó por el desahogo de los jugadores y el cuerpo técnico. Al respecto, Pedro Monzón (foto), DT interino por la ausencia de Julio César Falcioni, valoró la actitud del equipo. "Pensamos que con Estudiantes podemos pasar, pero hoy estamos rogándole a Dios para que mejore la señora de Julio Falcioni, que él se sienta cada día mejor porque lo queremos y lo respetamos mucho, y ojalá pueda solucionar este problema familiar", abrió el Moncho.

Con respecto al actitud de los futbolistas, Monzón expresó: "Es un grupo humano tremendo. Estos muchachos dan todo lo que está a su alcance en cada entrenamiento y en cada partido. Hoy este triunfo se lo dedicaron a Julio Falcioni y al hincha de Independiente que seguramente nos están acompañando". Por otro, el Moncho se refirió a la posibilidad de cruzarse nuevamente con el clásico de toda la vida e hizo estallar la bomba: "Queremos ya la revancha con Racing, pero con otro árbitro. Si Vigliano no cobra lo que cobró el partido anterior, podemos ganarle a Racing" y agregó "(a Vigliano) no lo vamos a perdonar nunca. Si te apretaron el gatillo y te pegan un tiro no hay disculpas. No se pueden disculpar esas cosas. Igualmente, Primero quiero llegar a la final y si nos toca Racing, mejor".