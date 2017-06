El duelo. James (izquierda) y Curry, las figuras.



Ha pasado (casi) de todo en la historia de la liga más importante de básquetbol del mundo: la NBA. Algo que jamás ocurrió desde su creación en 1947 sucederá desde esta noche por primera vez: que una final sea protagonizada por tercera ocasión seguida por los mismos equipos. Se trata del duelo que abrirá la serie por el anillo entre Golden State y Cleveland, desde las 22 horas y por ESPN.



Es, sin dudas, la rivalidad de estos tiempos en la NBA teniendo de un lado a Sthepen Curry y del otro a LeBron James. Será la final que incline la balanza para un lado, pues en el 2015 celebró el primero y el año pasado lo hizo el segundo.



Una diferencia que puede ser vital es la ventaja de localía con que contará Golden State, que abrirá la serie en California tanto para el primero como el segundo encuentro. Aunque no todo es positivo para los Warriors que casi con seguridad no podrán tener a su entrenador, Steve Kerr, en el banco de suplentes pues se encuentra convaleciente de una operación muy compleja de su cadera. Su ausencia, ‘servirá’ para marcar otro hito que no ocurre en la NBA desde 1975: que dos entrenadores morenos se midan en las finales como son Mike Brown (Golden State) y Tyronn Lue (Cleveland), solamente el sexto coach afroamericano en tener un anillo de campeón.



James, a sus 32 años, tendrá por delante su séptima final consecutiva y hasta ahora le sobran dos dedos de una mano pues se adjudicó tres campeonatos. Curry, de 29 abriles, ‘sólo’ tiene en su currículum dos, las recientes, con una alegría y un revés.

A diferencia de lo vivido en 2016 ahora el amplio favorito es Golden State. Tuvo una temporada muy regular (hizo el mejor récord con 67 victorias y 15 caídas) y llega más ‘fresco’ a esta serie.



Igual, siempre es bueno recordar el refrán de que ‘finales, son finales’.

“He sido afortunado de formar parte de esta liga en años recientes y jugar en el máximo escenario. Vamos a jugar con todas nuestras fuerzas para poder ser campeones otra vez”, comentó James, en la previa. Curry, en tanto, subrayó que “treinta equipos se preparan cada año para tratar de llegar a este punto. Necesitamos comprender el privilegio que representa y la oportunidad que tenemos de jugar en la final nuevamente”.



James, más que nunca, se cargó a Cleveland sobre sus espaldas en estos play off. Se convirtió en la final de Conferencia Este contra Boston en el máximo goleador en la historia de los play off superando al mejor de todos, Michael Jordan. Acumula 5.995 puntos, dejando atrás los 5.897 de ‘Su Majestad’. “ La comparación o el juego de intentar comparar gente que sigue jugando con otros que ya no juegan o que ni siquiera están vivos está bien para las peluquerías, pero yo sólo quiero dejar mi sello en este juego y un legado detrás de mí”, se desentendió el número 23 (el mismo que utilizó Jordan en gran parte de su carrera) de los Cavs. Otro monstruo com el expivot Shaquille O’Neal lo describió muy bien: “LeBron es la mezcla perfecta entre Magic (Johnson), Jordan y yo”.



En la historia de la NBA hubo 14 finales que se repitieron de un año al siguiente, con 8 bicampeones y 6 cambios de reyes. Dentro de unos días sabremos qué equipo es el rey, tras una definición inédita.