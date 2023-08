La biker sanjuanina Inés Gutiérrez quien mañana iba a debutar en el Mundial de ciclismo en Glasgow en Escocia, sufrió un duro accidente que la sacó de la cita mundialista. Este martes mientras practicaba en el circuito, sufrió una caída que más tarde se confirmó como fractura de clavícula.

La multicampeona sanjuanina y nacional de mountain bike, iba a debutar el miércoles en la prueba de por equipos, y el sábado la individual en la modalidad XCO. Si bien el lunes llegó junto a la Selección argentina de mountain bike para hospedarse en Edimburgo y ya habían hecho el reconocimiento del circuito, este martes acudieron otra vez para afinar detalles en un circuito por demás técnico y con algunas dificultades.

La sanjuanina contó lo sucedido desde el hospital en Glasgow.

"El circuito es bastante técnico y tiene algunos sectores con saltos bastantes peligrosos, ayer había hecho algo y hoy fui para repetir porque no estaba convencida cómo me salía. Subí otra vez hoy para repetirlo y cuando iba a saltar, no llegué con tanto impulso, me quede corta y cuando caí la bici rebotó y me sacó del circuito", comentó Inés desde el hospital.

La sanjuanina siguió relatando lo sucedido en ese circuito de Glentress: "Mucho no me acuerdo, lo único que recuerdo es que tenía mucho dolor en la clavícula y recién me confirman que me quebré la clavícula pero por suerte no hubo desplazamiento asi que no será necesario operar", expresó.

La ilusión mundialista se terminó para la biker sanjuanina que venía preparándose hace mucho tiempo. "Quedé muy golpeada en todo sentido pero bueno son cosas que pasan", se lamentó Inés desde el nosocomio escocés mientras esperaba que le dieran el alta.