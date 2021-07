El abogado que representa al hijo menor del fallecido Diego Armando Maradona presentó un nuevo escrito en el que insiste que los fiscales también deben investigar el delito de suministro gratuito de marihuana, probado en el caso del astro futbolístico, con una serie de mensajes, audios y declaraciones.



"Alguien le llevaba marihuana a Maradona y alguien se la daba. En la fiscalía no lo quieren investigar y nosotros entendemos que es un delito grave porque le ocasionó el estado de indefensión a Diego que lo llevó a la muerte", dijo Mario Baudry a Telam, al confirmar la presentación por escrito.



"Vengo por medio del presente a solicitar a V.S. se disponga la investigación de un delito de acción pública contemplado en la Ley 23.737 como es la facilitación gratuita de drogas ilícitas para su consumo (art. 5 inc. e)", explica el abogado en el escrito -al que tuvo acceso esta agencia-, que fue presentado ante el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz.



Ese artículo de la Ley de Drogas prevé una pena de 3 y 12 años de prisión para quien de manera gratuita "entregue, suministre, aplique o facilite a otros estupefacientes".



"Existen innumerables cantidades de chat de whatsapp y audios donde hablan del consumo de drogas ilícitas en la presente causa y especialmente en la pericia de la junta médica", señala el abogado y enumera en la presentación algunos de esos mensajes, donde el apuntado es Carlos "Charly" Orlando Ibáñez, un primo de la exnovia de Maradona, Rocío Oliva, que vivía con el "10" en la casa del country de Brandsen, todo antes de la operación en la Clínica Olivos o de la internación domiciliaria en Tigre, que es donde los fiscales circunscribieron la investigación.



"Que le siga dando porro 'Charly' que vamos a salir hasta en Billiken", le dice Maximiliano Pomargo al imputado médico Leopoldo Luque en un mensaje del 14 de agosto del año pasado.



Otro de los mensajes citados por Baudry es del día anterior y lo envía el abogado y apoderado de Maradona, Matías Morla, a uno de los custodios: "Decile que bastante hacés pasar, que te hacés el boludo por tema marihuana".



El querellante le pide al juez que meritúe "si los fiscales actuantes deben proceder a investigar la provisión de drogas ilícitas citadas" o si deben "extraerse copias certificadas de la presente causa" para que otro juez y otros fiscales lo investiguen por separado.



En varias partes del escrito, Baudry menciona que el 28 de junio ya había pedido ampliar la investigación por este delito a los propios fiscales en otro escrito donde también solicitó profundizar la pista económica como posible móvil y las detenciones del neurocirujano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y la médica Nancy Forlini.



En esa presentación Baudry criticó a los fiscales a cargo de la causa, Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra, por "el retardo de justicia y la falta de producción de prueba en resguardo de los intereses de la verdad".



Los fiscales contestaron rechazando todas sus peticiones y afirmaron que la "incursión mediática" del abogado en los últimos meses "se contrapone con la inactividad en el expediente en su rol de patrocinante del particular damnificado".



En tanto, voceros judiciales indicaron a Télam que a esta querella que representa Baudry se sumó su nuevo socio, el abogado José Elías Alvite Galante, exfiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Junín.



Además de Luque (39), Cosachov (36), Díaz (29) y Forlini (52), la causa tiene otros tres imputados: el enfermero del turno noche y madrugada, Ricardo Omar Almirón (38); la enfermera del turno mañana y tarde, Dahiana Gisela Madrid (36); y el coordinador de enfermeros de la empresa Medidom, Mariano Ariel Perroni (40).



Todos ya fueron indagados por el delito de "homicidio simple con dolo eventual", figura penal que de 8 a 25 años de prisión y que fue elegida por los fiscales tras seis meses de investigación en la que concluyeron que el equipo médico de Maradona no solo fue deficiente, sino que sabía que el "10" podía morirse y no hizo nada para evitarlo.



Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 al mediodía, en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba la internación domiciliaria que está bajo investigación.



La autopsia determinó que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".