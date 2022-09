Es sanjuanino. Formado en otro club de la provincia, como Atlético Alianza, pero ahora siendo figura bajo los tres palos de Sportivo Desamparados. Jairo Díaz es de las piezas fundamentales en el equipo de Ricardo Dillon y donde se alojan las esperanzas de poder evitar el descenso. Al arquero le sobra optimismo de que podrán cumplir con el objetivo de salvar la categoría y permanecer en el Federal "A".

"Estamos bien, el fin de semana se nos escapó un partido increíble. Los merecimientos en el fútbol no existen pero nosotros no merecíamos perder", abrió el futbolista oriundo del departamento San Martín refiriéndose a la caída del domingo pasado ante el líder Olimpo por 1 a 0, donde incluso Sportivo erró un penal en los pies de Rodrigo Brandán. "Nos dolió porque sabemos que no debemos dejar ir ni un punto, sabemos lo que nos estamos jugando", manifestó.

Jairo disputó la última temporada en Alianza, donde incluso llegó a jugar la final del Regional Amateur ante Atlético Paraná. El ascenso con el "Lechuzo" se truncó en 90 minutos pero gracias a sus actuaciones, tuvo revancha y Desamparados lo contrató en la recta final del armado del equipo. En ese momento con Marcelo Fuentes como DT, Julián Lucero se lesionó y Sportivo tuvo que salir a buscar reemplazo ya con la pretemporada casi terminada. Apostaron por el sanjuanino que debió remar desde atrás de Alan Minaglia para poder tener su chance. Fue Luis Islas quien lo puso como titular bajo los tres palos en la 10ma fecha para enfrentar a Estudiantes de San Luis y esa noche en cancha de Trinidad, Jairo demostró estar a la altura de la circunstancia. "Venimos trabajando muy bien, ya no tenemos margen de error y el mínimo que tenemos la vamos a buscar adentro. Olimpo no fue superior a nosotros, le creamos muchas situaciones de gol que no pudimos efectivizar, ahora se viene Independiente y sabemos que será difícil pero tenemos que seguir en esta sintonía, con esa confianza que nos pueda permitir ganar", comentó.

"El grupo está fuerte, con ganas de salir de esto, tenemos que seguir trabajando para seguir en el Federal"

Ante Olimpo nada pudo hacer para atajarle el penal a Brian Guille pero después voló para contener remates de Guille y también de Affranchino que hubiesen significado un golpe peor para Desamparados. Todo ese sacrificio bajo los tres palos -y en los partidos anteriores- entran en la consideración del fastidioso hincha de Desamparados que al menos a Jairo le manifiesta su apoyo. "Se siente el afecto del hincha y eso es gratificante en lo personal pero queremos que en lo grupal también sea así. Tengo los pies sobre la tierra y hay que seguir trabajando para seguir fortaleciéndolo, trato de darle la confianza desde atrás al equipo", expresó el arquero que también marcó como claves en su labor, el trabajo que realizan con "Tato" González, el entrenador de arqueros, y sus colegas Julián Lucero y Germán Vicentella.

Desamparados atraviesa un momento crítico en el Federal pero Jairo decide resaltar el grupo humano que existe y destaca a sus compañeros: "Tenemos un grupo que es fenomenal, es muy injusto estar donde estamos, los chicos están poniendo el 120% en cada entrenamiento, en cada viaje, en cada partido. Estamos muy enfocados en lo que estamos peleando, la realidad es que creamos situaciones y muchas llegadas pero ahi no tenemos esa cuota de suerte de tener efectividad pero el grupo está muy unido y sabemos que vamos a salir", sostuvo.

"Sabemos lo que nos jugamos y mientras tengamos posibilidades y den los números, este grupo va darle guerra al que sea. Este equipo va a dar pelea para mantener la categoría"

Al torneo le restan seis fecha: el primer paso será este domingo a las 14.30 horas ante Independiente de Chivilcoy, después vendrá Sol de Mayo (el sábado 17, a las 16.30 horas en el Bicentenario), luego quedarán Argentino de Monte Maíz en Córdoba, Otamendi en San Juan, Liniers en Bahía y el cierre será con Juventud Unida en Pocito, sobre eso, Jairo tiene optimismo y fe de sobra en que podrán cumplir con el objetivo de salvar el descenso: "Sabemos lo que nos jugamos y mientras tengamos posibilidades y den los números, este grupo va darle guerra al que sea. En estos últimos partidos no nos sentimos inferiores, nadie nos pasó por encima porque los goles lamentablemente vinieron por errores nuestros. Este equipo va a dar pelea para mantener la categoría", cerró .