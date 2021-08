Jorginho está viviendo el mejor momento de su carrera y ganó casi todo lo que tuvo por delante. El brasileño naturalizado italiano conquistó la Champions League con el Chelsea y la Eurocopa con la Azzurra.

Por su nivel y la cantidad de conquistas, muchos lo marcan como el principal candidato a pelearle el Balón de Oro a Lionel Messi, flamante refuerzo del PSG, que va por su séptimo galardón en este rubro, tras coronarse en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019.

¿Qué hizo el rosarino para ganar el Balón de Oro 2019? Fue campeón de La Liga con el Barcelona, “Pichichi” y Bota de Oro como máximo goleador del fútbol europeo (36 goles) y mejor artillero de la Champions League (12). En declaraciones públicas luego de ganar la semana pasada la Recopa de Europa contra el Villarreal, Jorginho comentó al respecto: "Vivimos para los sueños. Pero seré lo suficientemente honesto: depende del criterio que se tenga a la hora de asignarlo. Si hablamos de talento, soy consciente que yo no soy el mejor del mundo. en cambio si tú eliges en base a los títulos, bueno, nadie ganó mas que yo esta temporada. ¿Cómo me voy a comparar con Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar? Tienen características completamente diferentes a las mías, pero repito, depende de los criterios".

Sin embargo, en las últimas horas el exfutbolista Antonio Cassano reveló en diálogo en Twich con otro emblema de la selección italiana, Christian Vieri, una confesión que le hizo en los últimos días el propio Jorginho.

"Estaba tomando unos días de vacaciones, tirado en la playa, tomando sol y de golpe, vienen y me golpean la espalda: 'Grande, Antonio. Grande'", comenzó el Bambino. Acto seguido relató: "Me doy vuelta y era Jorginho. Tenía tapabocas y no lo conocí. Y luego nos dimos un abrazo pero luego le digo: 'Cómo es ese escándalo que están diciendo de que te quieren dar el Balón de Oro a vos antes que a Messi'".

Y la respuesta del jugador del Chelsea fue categórica: "Él me respondió, 'Es verdad, es un escándalo. Estoy de acuerdo con vos, Messi lo tiene que ganar siempre hasta que se retire'. Bravo Jorginho, así se habla".

Jorginho y la decisión de representar a Italia en lugar de a Brasil

"Mi sueño desde niño era jugar con Brasil, pero cuando llegó la convocatoria de Italia, para el repechaje para el Mundial contra Suecia, en 2017, no lo pensé dos veces. Brasil también me había buscado, pero sentí que Italia necesitaba ayuda. Y cuando yo necesité ayuda, Italia me ayudó, me abrazó y me abrió las puertas. No me sentía cómodo dándole la espalda. Mi corazón dijo: 'No, Italia te necesita'. Así que tomé esa decisión y, sinceramente, estoy muy contento con ella", detalló.