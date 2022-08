El ala-pivot sanjuanino, Juan Hierrezuelo, llegó a El Bierzo procedente del filial de Valencia Basket, donde ha disputado las 2 últimas campañas.

El nuevo jugador blanquiazul llega tras 2 temporadas muy fructíferas en el filial de Valencia Basket, consiguiendo el ascenso de Liga EBA a LEB Plata la primera campaña y en la pasada temporada disputó el playoffs de ascenso a LEB Oro, tras jugar 31 encuentros con unos promedios de 5,5 puntos, con un 53,3% en T2, 2,4 rebotes, para un total de 5,5 de valoración, en una media de 14 minutos por encuentro.

Se trata de un ala-pívot de 2,08 metros de altura, y 21 años, que estuvo en San Lorenzo entre los años 2017 y 2019, y antes de llegar a España estuvo en Salta Basket, también en su país natal, en la primera división.

Juan consiguió el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventus 2018, en la modalidad 3X3, representando a la selección argentina.

David Barrio así ve al nuevo jugador del Clínica Ponferrada SDP: “Su versatilidad va a darnos diferentes opciones en el juego, además viene de un equipo como Valencia Basket, que en cuanto a ritmo de juego es muy parecido a nosotros, con lo que su adaptación será muy sencilla”.

Mientras que Juan Hierrezuelo dijo que "voy con las expectativas muy altas, equipo nuevo, compañeros nuevos, ciudad nueva, y estoy muy ansioso por eso. Creo que puedo aportar un poco de experiencia, de lo que aprendí jugando con jugadores del nivel de Walter Germán o Gabriel Deck, en Argentina”.

Por último, señaló que "no doy ni un balón por perdido, soy enérgico y eso es un poco lo que nos caracteriza a los argentinos. Siempre voy para adelante, no me quedo lamentándome cuando tengo errores”.