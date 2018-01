¿Cuando andamos en moto qué debemos usar? Preguntó uno de los instructores en la mini pista de kartings de la feria, ficha clave del Programa de Concientización Vial ‘Sembrando Conciencia en los Pequeños‘ de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Juan.

De esta forma se da inicio al circuito del cual pueden participar niños de 5 a 9 años quienes al mando de un karting recorren la pista interactuando con las señales de tránsito y situaciones que los instructores les proponen como puede ser el reconocimiento de los colores y su significado en los semáforos. ‘Es un programa que lleva dos años y lo más interesante es que los chicos aprenden jugando pero también son los transmisores de buenas costumbres entre los papás, como el uso del cinturón de seguridad, por ejemplo‘, explicó Marcelo Pulido, director de Transito de la Municipalidad de la Capital.

Según el funcionario, los chicos saben lo básico como puede ser mirar de un lado a otro para cruzar la calle, pero absorben rápidamente los conocimientos. En ese sentido se hace hincapié en la policía o los agentes de tránsito como autoridad vial. ‘Les llama la atención y deben aprender que son en los que tienen que confiar y que son los únicos que pueden alterar el tránsito si se necesita" dijo Pulido. El circuito de karting fue ayer uno de los más concurridos y todos se fueron con un nuevo conocimiento. "Aprendí sobre los colores del semáforo y me gustó andar en karting, parar y arrancar otra vez con los colores", dijo Eri Tello (8) de Rivadavia. "Yo había andado en el karting de mi amigo Nicolás pero este me gustó, me preguntaron sobre uso del casco que es importante" Facundo Agulles de 5 años. Actualmente este programa de educación vial se hace en las colonias de verano de Capital y a lo largo del año se hace en las escuelas departamentales o en los eventos que resulte un aporte.

Opiniones

LILIANA BUSTOS - Santa Lucía

"Vinimos porque el año pasado no pudimos probar lo de realidad virtual y este año no me lo quise perder, la fila es larga pero esperamos sino ya tendremos que venir el año próximo, nos sacamos muchas fotos también".

JUAN QUIROGA - Chimbas

"Nos hemos sacado muchas fotos. Mis hijos es la primera vez que vienen y están enloquecidos con los autos. Está bueno porque es algo para la familia y sale gratis, así que si hay que esperar lo hacemos".

MAXIMILIANO SOLER - Capital





"Vinimos el año pasado pero definitivamente este año está mejor. Hay más variedad en la muestra y es más entretenido. Lo que me gusta es poder oír los motores que es único. También aprovechamos para sacarnos fotos".

YANIL MERCADO - Chimbas

"La idea es hacer algo con los niños que están de vacaciones. Además a mi hijo mayor le encantan las motos así que está como loco. Es la primera vez que venimos y lo que más me gusta es que los niños se divierten".