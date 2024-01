El bicampeón salteño Kevin Benavides (KTM) ocupó finalmente el octavo puesto de la clasificación general de motos en el Rally Dakar 2024 luego que se declarara ganador de la primera etapa al botsuano Ross Branch (Hero), quien detuvo su marcha en el tramo de 541 kilómetros (414 de especial) entre las localidades de Al-Ula y Al Henakiyah para asistir al accidentado español Tosha Schareina (Honda). El piloto del equipo Red Bull cubrió esa distancia en 5 horas, 11 minutos, 38 segundos y mejoró una posiciones en las posiciones globales tras ingresar noveno en el prólogo que dio inicio el viernes a la carrera más exigente del mundo en Arabia Saudita.

El salteño de 34 años, que busca repetir la victoria conseguida en 2021 y 2023, también fue octavo en la primera etapa efectiva de la prueba, que se adjudicó Branch en 4:56:01, escoltado por los estadounidenses Ricky Brabec (Honda) y Mason Klein (Kove).

Kevin Benavides cuestionó las características del trazado, al afirmar que los organizadores 'se les fue un poquito la mano con las piedras', lo que hizo que la etapa resultara 'muy dura, muy física y muy lenta'.

Su hermano Luciano, del equipo oficial Husqvarna, tuvo un retroceso del quinto al decimocuarto lugar de la clasificación, luego de cruzar la meta en el decimoquinto puesto y quedar a 23 minutos, 16 segundos del botsuano.

"No entiendo el parámetro de hacer tantos kilómetros en piedra, esto no parecía nada a un rally, vi dos caídas y me perdí un poco con el tiempo. No me sentí muy cómodo", coincidió el menor de los Benavides.