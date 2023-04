La AFA presentó hoy ante la FIFA las seis sedes en las que disputar el campeonato Mundial Sub 20 programado para disputarse entre el 20 de mayo y el 11 de junio próximos, aunque por el momento el máximo organismo del fútbol no le otorgó de manera oficial su organización a la Argentina, luego de quitársela a Indonesia por razones políticas.



Los estadios designados por AFA son el Ciudad de La Plata (fue proyectado para jugar la final); San Juan del Bicentenario; Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero; Único de Villa Mercedes, San Luis; Padre Martearena, de Salta y Centenario, de Resistencia (propiedad de Sarmiento, de Chaco).



En tanto que el sorteo, postergado hace 15 días al ser inhabilitada la sede Indonesia, en principio se llevaría a cabo el viernes 21 de abril, un mes antes del comienzo del certamen.



Claro que para eso quedan apenas 10 días y en ese breve lapso la FIFA debe aprobar esas seis sedes en todas sus condiciones de infraestructura, que no solamente tienen que ver con los estadios en sí, sino también con los accesos a los mismos, la hotelería existente en la zona de influencia y los campos de entrenamiento para las distintas delegaciones.



Los 24 seleccionados participantes del Mundial son los de Argentina (volverá a ser dirigido por Javier Mascherano), Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador (por Sudamérica); Inglaterra, Francia, Italia, Israel y Eslovaquia (Europa); Corea del Sur, Japón, Uzbekistán, Nueva Zelanda e Irak (Asia); Islas Fiji (Oceanía); Gambia, Senegal, Túnez y Nigeria (África); Estados Unidos, Honduras, Guatemala y República Dominicana (Concacaf).



Esos seis grupos contendrán a cuatro seleccionados y los dos primeros de cada zona más los cuatro mejores terceros pasarán a los octavos de final.