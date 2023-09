"No pienso en el Mundial, mi objetivo es llegar bien a la Copa América, que es la prioridad". Lo dijo el astro argentino Lionel Messi, quien reiteró que de momento no proyecta su participación en el Mundial 2026 y marcó que su próximo gran objetivo en el seleccionado argentino "es llegar bien a la Copa América de Estados Unidos", que se jugará el año próximo. Luego explicó que después de esa competencia evaluará "día a día" sus sensaciones para definir su futuro, que tampoco tiene definido para el día después de su retiro del fútbol.

Messi, de 36 años, brindó una entrevista íntima y relajada al conductor, humorista e influencer Miguel Granados, que fue seguida en vivo por hasta 320.000 usuarios en la canal de Youtube "Olga" y que se hizo en su casa de Miami por alrededor de 40 minutos.

En otros pasajes destacados, Leo no descartó tener un cuarto hijo ("vamos a ver si llega la nena...") y aceptó que "siempre estuvo la idea de poder disfrutar del fútbol argentino, de jugar en Newell's", aunque no precisó si concretará ese deseo. También aceptó que su paso por el PSG "no fue como esperaba" y lamentó haber sido "el único jugador que no tuvo reconocimiento" en el club francés.

Referido al presente en el fútbol de los Estados Unidos aclaró que "se me nota mucho cuando estoy contento dentro de la cancha. Lo que me pasa afuera lo sabe poca gente. Mi idea de venir acá era empezar a descomprimir un poco después de tantos años de carrera. Me encanta lo que hago, disfruto mucho jugando pero obviamente ahora es de otra manera, por eso la decisión de venir para acá y no continuar mi carrera en Europa. Si bien mi personalidad es competitiva, no quiero perder a nada, es cierto que el fútbol acá se vive de otra manera, en cierto punto es más relajado".

Volviendo a referirse sobre su etapa en el PSG destacó: "Se dio así, no fue como esperaba. Las cosas pasan por algo, no estaba bien, pero me tocó ser campeón del mundo justo ganándole la final a Francia y eso me pasó factura".