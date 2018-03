La Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo en el mundo, iniciará su temporada en la madrugada de este domingo en Melbourne, Australia, con el inglés Lewis Hamilton, actual campeón con Mercedes, como gran candidato al título, y una previa que comenzará hoy con los ensayos libres y la posterior clasificación que determinará la grilla de partida.



En ese contexto, Melbourne será la primera de las 21 carreras que tendrá el 69no Campeonato Mundial 2018 y en que la gran incógnita será saber si podrán terminar la hegemonía de Mercedes, siendo el principal rival la renovada escudería Ferrari, que tendrá como figura al piloto alemán Sebastian Vettel, quien al igual que Hamilton se coronó cuatro veces campeón de la categoría.



Es que Mercedes, con Hamilton como bandera, acompañado por el finlandés Valtteri Bottas, ejerce un dominio absoluto desde 2014 y sólo Ferrari, que el año pasado redondeó su mejor temporada desde 2008, parece en condiciones de discutirle el título.



La tradicional escudería italiana tendrá al mencionado teutón Vettel y al finlandés Kimmi Raikkonen, mientras que en un tercer escalón asoma Red Bull, que tiene en su plantilla al experimentado australiano Daniel Ricciardo y al prometedor holandés Max Verstappen, con sus frescos 20 años.



Australia presentará la novedad reglamentaria en la utilización del Halo, el sistema que la FIA encontró para intentar oficiar de defensa de los pilotos en el habitáculo, y es una incógnita como resultará, esto debido a la visualización que ofrece (ver aparte).



La Fórmula 1 tendrá los debuts del ruso Sergey Sirotkin, de 22 años, en Williams, y el monegasco Charles Leclerc, de 21 años, en Sabuer, y habrá cuatro campeones mundiales, los mencionados Hamilton y Vettel, más el español Fernando Alonso (Mc Laren) y el finlandés Kimmi Raikkonen (Ferrari).

El Halo suma quejas

La novedad del Halo no para de generar polémica. A las quejas por su diseño, implantación en el coche y estética, ahora surgieron otros efectos colaterales en Australia, según publicó el diario español Marca. Primero la transmisión televisiva afirma que perdió uno de sus puntales, la famosa cámara on board en la que se podía ver el pilotaje cenital y la trayectoria del coche, ya que se ve limitada y aún más la cámara lateral, que directamente no enfoca otra cosa que no sea el famoso boomerang para proteger la cabeza de los pilotos.



El segundo efecto es el del enfado de los propios pilotos, que se han encontrado con que sus cascos no se ven desde fuera del coche, y, por lo tanto, tampoco los patrocinadores que pagan a precio de oro su presencia en los 20 pilotos elegidos. Ni en boxes ni en pista, no se ve nada, ni siquiera si están dentro o fuera del coche. A toda velocidad andan renegociando la presencia de estos esponsors en otra parte.