La FIFA resolvió ayer dejar sin efecto la sanción de cuatro fechas de suspensión impuesta de oficio a Lionel Messi, por lo que el capitán del seleccionado argentino podrá estar en el próximo partido por Eliminatorias ante Uruguay, a fines de agosto. “La Comisión de Apelación de la FIFA ha aceptado el recurso interpuesto por la AFA en nombre del jugador Lionel Messi para apelar la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA; en consecuencia, se han levantado las sanciones que se le habían impuesto”, publicó la FIFA en su sitio web oficial.



El futbolista rosarino, que no pudo actuar en el último juego ante Bolivia en La Paz, fue castigado de oficio tras la victoria por 1-0 ante Chile, por entender que insultó a Emerson Augusto de Carvalho, uno de los árbitros asistentes. Amparándose en “los artículos 77 a) y 108 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF)”, la entidad que rige los destinos del fútbol mundial encontró el pasado 28 de marzo a Messi “culpable (...) de haber violado el art. 57 del CDF al pronunciar palabras injuriosas contra un árbitro asistente”.



En su comunicado de hoy, si bien consideró “reprochable la conducta del jugador”, la FIFA aclaró que “las pruebas disponibles no eran suficientes” para demostrar la culpabilidad del rosarino, ni para “sancionar las faltas graves que no hubiesen advertido los oficiales de partido”, quienes no incluyeron el incidente en su informe.



La FIFA informó también que dejó sin efecto, además de la sanción deportiva, la multa de 10.000 francos suizos impuestas sobre Messi. En una audiencia realizada el último jueves, los abogados que la AFA contrató para defender al jugador habían solicitado a la FIFA una reducción completa de la sanción. “Trabajamos muy bien. Hicimos una hora y media de audiencia con los argumentos y salimos satisfechos”, dijo Juan de Dios Crespo, uno de los letrados, tras realizar un pedido que al cabo fue oído.



De esta manera, Messi, quien se enteró de la sanción horas antes del choque ante Bolivia, que acabó con derrota, podrá actuar el 31 de agosto ante Uruguay en Montevideo, en un partido clave para las aspiraciones argentinas de clasificar. Jorge Sampaoli, quien será el DT, tendrá entonces a disposición al emblema del seleccionado para la recta final de las Eliminatorias, en la que además de Uruguay aparecen en el camino Venezuela y Perú, en condición de local, y Ecuador, como visitante. Argentina marcha quinta en el camino hacia el próximo Mundial, con 22 puntos, uno menos que Chile y Uruguay, y dos menos que Colombia, único escolta de Brasil, que ya clasificó a Rusia 2018.

Fuente: Agencia DyN.

Era mucho castigo para Lio

Walter Cavalli

Sería necio decir que Lionel Messi no merecía un castigo por aquel insulto al juez de línea brasileño. Por más que haya creído que era una injusticia lo que le cobraron, no tenía por qué insultar.



Simplemente por respeto y educación. Más tratándose de él. Justo al que todo el mundo mira. De ahí a que, de oficio, la FIFA lo haya suspendido por cuatro fechas es mucha la distancia. Porque en el fútbol se dan infracciones descalificadoras y son punibles con menos rigor. Y Messi cumplió con un castigo. No jugó frente a Bolivia. Se enteró en el avión que estaba suspendido. Ahora el tema se normalizó. Lio tuvo un castigo. Más fechas hubiese sido injusto.



¿Y el ejemplo para los pibes?

Vanessa Chaparro

Me llamó demasiado la atención la resolución de la FIFA, y no para bien, sino todo lo contrario. Es cierto que en el afán de clasificar al Mundial Messi resulta vital, pero lo sucedido ayer no me gusta en lo más mínimo. Dirán que reglamentariamente era lo correcto, pero el insulto existió.



Y lo pudieron captar todas las cámaras habidas y por haber. Entonces, si lo hizo “el mejor jugador del mundo”, ¿qué pretendemos que suceda con los jugadores que vienen de atrás? ¿Cómo le explicamos a un jugador de la división que sea, que el respeto al árbitro debe existir? ¿O será que lo perdonaron porque es Messi? Quien debería ser un ejemplo, fue todo lo contrario.



“CHIQUI” TAPIA, FELIZ

“Vuelve a creer en la AFA”

“Nos pone muy contentos que FIFA vuelva a creer en AFA”, dijo Tapia.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, celebró que la FIFA haya levantado la sanción impuesta a Lionel Messi y que vuelva a creer en la AFA. “Nos pone muy contentos que FIFA vuelva a tener credibilidad en la AFA y que podamos contar nuevamente con Messi. Seguimos trabajando”, escribió Tapia en su cuenta de la red social Instagram.



El Comité de Apelaciones de la FIFA, cuyo vicepresidente es el argentino Fernando Mitjans, un escribano de buena relación con Daniel Angelici, dejó sin efecto la sanción a Messi. A su vez, Larry Mussenden, de Bermudas, es el presidente de la comisión y hay otros once miembros, de Bolivia, Guam, Emiratos Arabes, Austria, Islas Faroe, Venezuela, Papúa Nueva Guinea, Comoras, México, Fiyi y Turcas y Caicos.

ECOS TRAS LA MEDIDA DE FIFA

El periodismo uruguayo, molesto y disconforme

Varios periodistas uruguayos se mostraron disconformes con la FIFA, ante su decisión de reducir la pena a Lionel Messi. Sergio Gorzy, periodista que conduce “La Hora de los Deportes”, en la Televisión Nacional de Uruguay, manifestó su disgusto por la decisión y en la red social Twitter escribió: “Siga el baile, siga el baile... Sanciones para todos, menos para Messi. Cuando la justicia no es igual para todos, deja de ser justicia”. Además, el presentador agregó que “Rusia sin Messi, no es lo mismo. Triste”, destacó.

El Portal Urugol tituló “Arreglado”, al comentar la decisión.