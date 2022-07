En plena pandemia y con el club prácticamente a puertas cerradas, los hinchas de Unión de Villa Krause impulsados por el fuerte amor que sienten por los colores, tenían que hacer algo para revivir a la institución. Con el objetivo de ayudar al club de sus amores, desde donde les toca, surgió "La Famosa", una fusión de distintos sectores de la hinchada de Unión que dejaron diferencias de lado, terminaron con la violencia y no solo eso: hacen obras, movidas solidarias y lo más importante, lograron que regrese la familia a la cancha.

"El club tenía una mala imagen de la hinchada y queríamos mejorarla. Terminar con ese término de "barras" que siempre está asociado a la violencia. Queríamos que Unión vuelva a ser Unión y lo hemos logrado", comenta Luis Salinas, uno de los hinchas que tuvieron la iniciativa allá por el 2020. Junto a Cristian Alcaraz reunieron a los referentes de distintos sectores de la hinchada como Barrio La Estación, Lote 32, Villa San Damián, Barrio Belgrano, Villa Krause, Calcuta, Barrio 2 de Abril, Lote 18, Villa Sívori y Villa Las Catas, entre otras, para dialogar y lograr una unión. "La gente se había alejado de la cancha, porque en ese momento habían peleas, habían pibes que venían a robar a la tribuna, todas esas cosas fueron alejando al hincha genuino de Unión. Logramos dejar diferencias de lado entre los barrios y que cada referente se hiciera cargo de cada banda, los hinchas que venían hacer desorden, ahora están trabajando. Así nació la Famosa, un grupo de hinchadas que trabajan por y para Unión y todo se hace a pulmón", expresó Salinas.

Con ese objetivo listo derrocando el término "barrabrava", el paso siguiente fue hacer algo por el club de sus amores, el sentimiento que une a todos. "En ese momento el club no tenía agua en los baños, entre todos pusimos una moneda para solucionarlo, empezamos hacer rifas para poder arreglar el club", comenta y agrega que también hicieron un chocolate para celebrar el "Día del Niño" e impulsaron una campaña para que todos los hinchas involucrados pudieran hacerse socios. "Éramos cinco o seis al principio y unos meses ya eramos más de 30, hoy en día somos un montón porque se siguen sumando hinchas para dar una mano, eso significa que algo estamos haciendo bien", manifiestan.

El paso siguiente fue conseguir las nuevas luminarias para el club. Tocaron las puertas de la Secretaría de Deportes y consiguieron que les aportara las torres y las luces, los hinchas aportaron la mano de obra. También lograron del ente que rige el deporte local la pintura, con la cual pintaron las tribunas. En conjunto con el municipio rawsino, lograron realizar todos los murales en el exterior del club. La municipalidad aportó los artistas que realizaron los diseños en las paredes del club, los hinchas se encargaron de la limpieza del lugar y también colaboraron con la pintura.

"Hay muchos hinchas que son humildes y no están bien económicamente, pero aportamos lo poco que tenemos. Será un granito de arena pero terminamos haciendo mucho por el club"

"La Famosa" trabaja de manera independiente, incluso la relación con la actual dirigencia que encabeza Daniel "Roni" Peña no es la mejor. Los hinchas aclaran que todo el trabajo que hacen es por y para Unión. "No estamos con nadie, se han querido acercar políticos para colaborar pero no queremos porque decidimos que todo lo que estamos haciendo sea de nuestro bolsillo, con aporte de gente hincha que tiene negocios y que no le sobra nada, pero aporta porque sabe que es para el club", expresan. Rifas, venta de pollos y venta de choris. Toda esa movida hacen los hinchas de La Famosa. Tan organizados están que cuentan con un tesorero que comunica al grupo todo lo que se consigue, ya sean recursos propios o donaciones. Con esos recursos lograron construir un baño en la platea y un baño en la popular y más de una vez vendieron choris para colaborar con hinchas que tuvieron accidentes de tránsito, hasta llegaron con donaciones de ropa y mercadería al asentamiento de Calle 5 y Pellegrini que sufrió inundaciones haces unos meses. "En ese asentamiento hay muchos hinchas de Unión y llegamos ahí para dar una mano realizando un comedor", expresó Salinas. Hace poco, en los primeros días de frío y conociendo que la situación económica no es la mejor para todos, La Famosa hizo un gran locro para quienes lo necesitaran. "Hicimos dos ollas enormes y nos fue poco porque vino muchísima gente a buscar su plato de comida", aclararon.

En los últimos encuentros que Unión jugó de local en el "12 de Octubre", los hinchas recibieron a los presentes con chocolate y facturas. Todo fue recaudado por comerciantes de la zona pero también decidieron juntarse un día antes para elaborar ellos mismos rosquitos y masas dulces para agregar.

¿Cómo continuarán? Por lo pronto exigirán a la dirigencia actual la rendición de Cuentas. Todavía sin una fecha específica para una Asamblea, los hinchas de Unión dicen que continuarán trabajando de la misma manera como lo vienen haciendo, "sea quien sea el presidente". "Acá nos une Unión y el amor que sentimos por nuestro club. Dejamos mucho de lado y muchas veces tenemos problemas con nuestras familias por pasar todo el día en el club pero nada importa. Queremos lo mejor para nuestro club y estamos orgulloso por lo que estamos logrando y por ver las tribunas colmadas como en los viejos tiempos", expresó Salinas quien junto al resto de los integrantes de "La Famosa" dan con su ejemplo, la muestra más genuina de amor por los colores, en este caso por el Azul...

NECESITAN COLABORACIÓN

Unión recibirá a San Martín en el encuentro revancha de semifinales el lunes a las 16 horas. Los hinchas ya se encuentran recaudando todo lo necesario para poder recibir a chicos y grandes con chocolate y factura esa tarde. Para quienes quieran colaborar pueden comunicarse 2645820419.