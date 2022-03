El seleccionado argentino de Lionel Scaloni concretó hoy su 31er. partido consecutivo sin perder y alcanzó la mejor marca histórica del equipo dirigido por Alfio Basile entre 1991 y 1993.



El vigente campeón de América empató 1-1 con Ecuador en Guayaquil, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, e igualó el récord con 20 triunfos y 11 empates sobre 25 partidos oficiales y seis amistosos.

"En el primer tiempo hicimos un buen partido. En el segundo, ellos empujaron más, pero sin chances hasta la última jugada", afirmó Scaloni luego del partido en Ecuador.

En esa racha invicta, Argentina se consagró campeón de la última Copa América y cortó una sequía de 28 años que se extendía desde 1993 justamente cuando la Selección de Basile se coronó en el ámbito sudamericano en Ecuador '93.



La última derrota de Argentina ocurrió el 2 de julio de 2019 frente a Brasil (0-2) en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, por las semifinales de la Copa América.



Cuatro días más tarde, en el Arena Corinthians de San Pablo, el seleccionado de Scaloni inició su racha positiva con una victoria sobre Chile (2-1) en el partido del tercer puesto, que tuvo como particularidad la expulsión de Lionel Messi tras una pelea con el defensor Gary Medel.



El invicto en el primer ciclo técnico del "Coco" Basile se extendió desde su debut ante Hungría (2-0), el 19 de febrero de 1991, hasta la derrota con Colombia (1-2) en el estadio Metropolitano de Brranquilla, el 15 de agosto de 1993, por las Eliminatorias para el Mundial Estados Unidos '94.



Durante ese período coronó dos Copas América (Chile '91 y Ecuador '93), una Copa Kirin World Annual (Japón '92) y una Copa FIFA Confederaciones (Arabia Saudita '92).



La racha de aquella Selección de Sergio Goycoechea, Oscar Ruggeri, Diego Simeone y Gabriel Batistuta, entre otros, incluye también dos partidos que no son reconocidos por la FIFA: una victoria 2-0 sobre Resto de América, el 25 de septiembre de 1991 y otro triunfo en un partido a beneficio Resto del Mundo (3-0) disputado el 29 de octubre de ese mismo año.







Serie invicta de Argentina con Scaloni:



1) 06-07-19 vs Chile 2-1, Copa América



2) 05-09-19 vs Chile 0-0, amistoso



3) 10-09-19 vs México 4-0, amistoso



4) 09-10-19 vs Alemania 2-2, amistoso



5) 13-10-19 vs Ecuador 6-1, amistoso



6) 15-11-19 vs Brasil 1-0, amistoso



7) 18-11-19 vs Uruguay 2-2, amistoso



8) 08-10-20 vs Ecuador 1-0, Eliminatorias



9) 13-10-20 vs Bolivia 2-1, Eliminatorias



10) 12-11-20 vs Paraguay 1-1, Eliminatorias



11) 17-11-20 vs Perú 2-0, Eliminatorias



12) 03-06-21 vs Chile 1-1, Eliminatorias



13) 08-06-21 vs Colombia 2-2, Eliminatorias



14) 14-06-21 vs Chile 1-1, Copa América



15) 18-06-21 vs Uruguay 1-0, Copa América



16) 21-06-21 vs Paraguay 1-0, Copa América



17) 28-06-21 vs Bolivia 4-1, Copa América



18) 03-07-21 vs Ecuador 3-0, Copa América



19) 06-07-21 vs Colombia 1-1 (p), Copa América



20) 10-07-21 vs Brasil 1-0, Copa América



21) 02-09-21 vs Venezuela 3-1, Eliminatorias



22) 09-09-21 vs Bolivia 3-0, Eliminatorias



23) 07-10-21 vs Paraguay 0-0, Eliminatorias



24) 10-10-21 vs Uruguay 3-0, Eliminatorias



25) 14-10-21 vs Perú 1-0, Eliminatorias



26) 12-11-21 vs Uruguay 1-0, Eliminatorias



27) 16-11-21 vs Brasil 0-0, Eliminatorias



28) 27-01-22 vs Chile 2-1, Eliminatorias



29) 01-02-22 vs Colombia 1-0, Eliminatorias



30) 25-03-22 vs Venezuela 3-0, Eliminatorias



31) 29-03-22 vs Ecuador 1-1, Eliminatorias