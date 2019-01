Los chicos del Sub 20 buscan su primera victoria en el Sudamericano Sub 20, que da cuatro lugares para el Mundial de Polonia. Con un empate y una derrota, no hay margen de error en el clásico con Uruguay: si se pierde, casi afuera.

Como Ecuador le ganó en primer turno a Perú (3 puntos) y se clasificó, el empate puede ser un buen resultado de cara a la última fecha del sábado. De esa forma, Argentina llegaría 2 y ganando en la última en una "final" con Perú iría al hexagonal final.

Hoy están así: Ecuador (9), Paraguay (4, -2), Uruguay (3, +1), Perú (3, -2), Argentina (1, -1).