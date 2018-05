En un país donde todo es materia de división, de enfrentamientos, ya ni la Selección argentina une, no es capaz de juntar a los 40 millones. No hay término medio. No hay punto de encuentro. Ni tener a Messi conforma, siempre están los detractores.

Los elegidos por Sampaoli no generan empatía en la gente y una muestra cabal de eso es el resultado de una encuesta de DIARIO DE CUYO donde se consulta a los lectores sobre cuál será la suerte de la Albiceleste en el Mundial de Rusia.

Los dos sectores mayoritarios son totalmente disímiles, es la gloria o el fracaso. Es que el 24% cree que Argentina quedará afuera en la primera ronda y otro 24% dice que va a ser campeón. En el medio, los que ven al equipo nacional perdiendo en instancias como octavos, cuartos, semis o final.

Aquí, el resultado: