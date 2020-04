El entrenador del seleccionado argentino de básquetbol, Sergio "Oveja" Hernández, admitió ayer que no dirigirá en los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados para 2021 por el coronavirus, en caso de recibir "una propuesta interesante de un buen equipo europeo".

A los 56 años y con todos los desafíos cumplidos en el país, el técnico bahiense se planteó "otra opción" como "dirigir a un equipo de una liga de alto nivel" para lo que se siente "capacitado".

Hernández reconoció con sinceridad: "Podría hacerme el romántico y decir que los Juegos Olímpicos no se negocian, pero la realidad es otra y no me pongo el cassette".

"Mantengo el desafío de dirigir afuera y tengo 56 años. ¿Cuánto años de vida útil me quedan? ¿Diez? Y yo gané siempre en pesos. Bien pero en pesos, con un dólar que empezaba a tres pesos y terminaba la temporada a 20. Lo único que yo no gané en mi carrera fue dinero", repasó.

"Ojo, no me quejo, Pero (Zeljko) Obradovic (DT serbio, de Fenerbahce de Turquía) gana en un día lo que yo gano en más de un mes", comparó.